На Харьковщине лошади помогают ветеранам возвращаться к жизни. Программа «Кони победы» от ОО «ХАробрость» работает уже четвертый год и за один день даёт бойцам «капсульную перезагрузку».

Поддержка ветеранов в Харьковской области приобретает новые формы — теперь возвращаться к мирной жизни бойцам помогают лошади. В пригороде Харькова, в нескольких десятках километров от линии фронта, работает конюшня, где для ветеранов проводят программу «Кони победы». Её организовывает общественная организация «ХАробрость».

О том, как работает программа «Кони победы». Программа существует уже четвёртый год — сначала её проводили только для действующих военных, а теперь и для ветеранов. В конюшне содержат 15 лошадей, и загонов в привычном понимании там нет: животные свободно пасутся, имеют поле для верховой езды, пруд и тропу вдоль холма. Именно такие условия, по словам организаторов, делают животных психологически готовыми к контакту с человеком.

Занятие длится один день и начинается с техники безопасности и рассказа о привычках лошадей. Дальше ветеранам предлагают покормить и погладить животных — именно первое прикосновение ладони к тёплой морде, по наблюдениям специалистов, раскрепощает группу. Потом мужчины обнимают лошадей, а животные могут «поцеловать» — коснуться губами лица или головы. Если позволяет погода, часть участников садится верхом.

Руководительница «ХАробрость» Мария Волкова объясняет: рядом с большим спокойным животным с медленным сердцебиением человек успокаивает собственное внутреннее пространство. «Рядом с лошадью невозможно думать о чём-то другом — это концентрированная медитация», — говорит она. Формат шире классической иппотерапии: в «ХАробрость» делают ставку на контакт — кормление, прикосновения, уход, объятия. Такой подход, по наблюдениям специалистов, уменьшает симптомы ПТСР, улучшает сон и снижает тревожность.

Ветеран Николай Гринько, старший солдат 92-й бригады, раненный в Волчанском районе летом 2024 года, описывает своё состояние просто: «Как будто встретил единорога в сказочной стране. Очень, очень спокойно». Доброволец Сергей Ружинский уверен, что такие занятия нужно проводить часто: общение с животным на равных ускоряет привыкание к гражданской жизни, а агрессия уходит сама собой.

Как проходит занятие с лошадьми

Программа рассчитана на один день и работает как «капсульная перезагрузка»: она не заменяет системную терапию, но даёт первый безопасный опыт. Ветераны приезжают группой, разного возраста — на вид от 25 до 65 лет. Организаторы подчёркивают: главная задача — не научить ездить верхом, а дать возможность расслабиться и успокоить нервную систему.

Ранее Politeka сообщала, синоптики предупредили о непогоде: прогноз погоды на неделю в Харьковской области с 1 по 7 сентября.

Также Politeka сообщала, погода готовит резкий поворот: прогноз в Харьковской области на неделю с 31 августа по 6 сентября.