В Полтаве с 1 сентября 2026 года начался приём заявлений на выплату ко Дню защиты детей для детей военнослужащих, пропавших без вести или находящихся в плену.

Денежная помощь для детей в Полтавской области стартует с 1 сентября — Полтавский городской совет объявил о начале приёма заявлений на выплату ко Дню защиты детей для детей военнослужащих, пропавших без вести или находящихся в плену.

Помощь смогут оформить на детей двух категорий защитников. Речь о детях военнослужащих, пропавших без вести, и о детях защитников, которые сейчас находятся в плену. Денежная поддержка должна облегчить жизнь семей, чьи близкие не вернулись домой, а их судьба окончательно неизвестна.

Приём заявлений начинается с 1 сентября 2026 года, о чём городские власти сообщили через официальный Telegram-канал Полтавского городского совета. Сумму выплаты и дату начисления семьям будут уточнять непосредственно при подаче документов.

Это решение — часть поддержки семей защитников, которую предоставляют местные власти. Главное условие для получения денег — документально подтверждённый статус военнослужащего как пропавшего без вести или находящегося в плену.

Как оформить выплату

Чтобы получить денежную помощь, родителям или законным представителям ребёнка необходимо подать заявление в уполномоченный орган Полтавского городского совета. Для оформления, как правило, нужны документ, подтверждающий родственную связь ребёнка с защитником, и справка о том, что военнослужащий пропал без вести или находится в плену.

Точный перечень документов, адрес для подачи заявления и контакты следует проверять на официальных ресурсах Полтавского городского совета или в его Telegram-канале. Поскольку приём заявлений уже открыт, семьям советуют не медлить с подготовкой документов.

Ранее Politeka сообщала, отключение воды в Полтаве 1 сентября: коммунальщики назвали, какие улицы остались без водоснабжения.

Также Politeka сообщала, помощь ветеранам в Полтавской области: какие бесплатные услуги предоставляют по новой программе.