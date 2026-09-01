У Полтавській області 1 вересня через безпекову ситуацію частина приміських поїздів відхилилася від графіка. Найдовша затримка — у рейсу Гребінка — Київ: майже 4,5 години, повідомила Укрзалізниця.

Графіки відключення світла в Полтавській області на 1 та 2 вересня опубліковані на тлі безпекової ситуації, яка сьогодні позначилася й на залізниці. На Полтавщині частина приміських поїздів відхилилася від розкладу, а найдовшу затримку зафіксували на рейсі Гребінка — Київ.

Як повідомили в «Укрзалізниці», поїзд №6801 Гребінка — Київ-Пасажирський (Північна) відстає від графіка на 4 години 32 хвилини. За даними залізничників, цей рейс курсує зі зупинного пункту Хмельовик.

Які рейси змінили на напрямку Гребінка — Київ

Через безпекову ситуацію перевізник вніс зміни у приміське сполучення між Гребінкою та Києвом. 1 вересня пасажирам пропонують такі альтернативи:

№6809 Гребінка — Київ-Волинський замість №6807 Гребінка — Київ-Пасажирський;

№6816 Київ-Волинський — Гребінка замість №6812 Київ-Пасажирський — Гребінка.

Затримки є й на інших напрямках, пов’язаних із Полтавщиною. Поїзд №7012 Полтава-Південна — Люботин курсує із затримкою 1 година 2 хвилини, а №6291 Огульці — Полтава-Південна — 56 хвилин.

Що робити пасажирам, якщо поїзд зупинили

В «Укрзалізниці» попередили, що в разі підвищеної небезпеки поїзди можуть зупиняти. Якщо це сталося, пасажирів просять залишити вагони, не перебувати на платформах і біля колій, а пройти в укриття або відійти від поїзда та залізничної інфраструктури щонайменше на 200 метрів.

Рух відновлюватимуть після завершення повітряної загрози. Окремо нагадаємо: в Україні планують змінити роботу залізниці під час тривалих повітряних тривог — серед пропозицій цілодобова робота вокзалів, швидша посадка пасажирів і розосередження поїздів.

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