У Полтаві 1 вересня через аварію на водопровідній мережі низка вулиць лишилася без води. У «Полтававодоканалі» назвали адреси та розповіли, коли відновлять водопостачання.

Графіки відключення світла у Полтавській області на 1 та 2 вересня вже опубліковані, а тим часом частина полтавців у перший день вересня лишилася ще й без води. Причиною стала аварія на водопровідній мережі, через яку водопостачання призупинили одразу на кількох вулицях обласного центру.

Про відключення повідомили на офіційній сторінці комунального підприємства «Полтававодоканал». За інформацією комунальників, воду вимкнули 1 вересня — орієнтовний час завершення ремонтних робіт на момент публікації не називали.

Які вулиці у Полтаві лишилися без води

Станом на ранок 1 вересня без водопостачання опинилися мешканці таких адрес:

вул. Героїв АТО;

вул. Л. Убийвовк;

вул. А. Решка;

вул. Бериківська;

просп. Бериківський;

вул. Освітянська;

просп. Святомакарівський;

просп. Тракторний;

просп. Телефонний;

просп. Кропивницького;

вул. Реміснича;

просп. Спільчанський.

У «Полтававодоканалі» наголосили, що подачу води відновлять одразу після завершення аварійних робіт. Точніший час появи води в кранах на підприємстві пообіцяли повідомити додатково — актуальну інформацію мешканцям радять відстежувати на офіційних ресурсах комунальників.

Що робити мешканцям, поки немає води

Поки тривають ремонтні роботи, полтавцям з перелічених адрес радять зробити запас води для пиття та побутових потреб і за можливості перекрити крани, щоб уникнути підтоплення після відновлення подачі. Якщо вода з'явилася каламутною, її варто злити протягом кількох хвилин до прозорого стану.

Раніше Politeka повідомляла, відключення води у Полтаві 28 серпня: у водоканалі назвали, які вулиці без водопостачання.

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