Графики отключения света в Одесской области 3 сентября опубликовал ДТЭК Одесские электросети: без электроэнергии временно останутся отдельные улицы села Бурлача Балка и города Черноморск.

Графики отключения света в Одесской области 3 сентября опубликовал ДТЭК Одесские электросети. Как сообщает сайт Черноморской громады, в среду с 08:00 до 17:00 часть потребителей Черноморской городской территориальной громады останется без электроэнергии.

Плановые работы охватят два населенных пункта — село Бурлача Балка и город Черноморск. Наибольший объем отключений запланирован именно в Бурлачей Балке.

Там без света будут улицы Виноградная, Институтская, Новая, Северная, Портовая, Приморская, Радостная, Садовая, Солнечная, Степная, Центральная, Черноморская дорога, Шевченко и Школьная, а также переулки Виноградный, Прилиманский, Приморский и Степной.

В Черноморске электроэнергию отключат на улице Центральной (дом 99/В), в переулке Северном (дом 2) и на части улицы Александрийской — по адресам от 80 до 135, включая дома 100–135 и ТП2374.

Что делать, если ваш адрес попал в график

ДТЭК советует заранее зарядить телефоны и павербанки, а также проверить, работают ли автономные источники питания. Плановые работы проводят для повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях, поэтому после завершения профилактики подачу электроэнергии восстановят в полном объеме.

Ранее Politeka сообщала, графики отключения света в Одесской области 28 и 29 августа: какие адреса останутся без электричества.

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