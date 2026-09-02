Прогноз погоды на неделю в Днепропетровской области с 3 по 9 сентября показывает, что сначала синоптики ожидают до +28°, а затем столбики термометров опустятся до +20°, поэтому перепад составит 8°. В воскресенье, 6 сентября, возможны осадки.

стремительное изменение температуры в регионе синоптики фиксировали уже на прошлой неделе, а теперь они подготовили новый прогноз погоды на неделю в Днепропетровской области с 3 по 9 сентября, где максимум достигнет +28°, а минимум опустится до +20°. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр. Перепад между самым теплым и самым прохладным днем этой недели составит 8°.

Температура по дням

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, днем температура будет колебаться от +20° до +28°, а ночью — от +13° до +17°. Самым теплым днем недели станет суббота, 5 сентября, когда воздух прогреется до +28°. Самым прохладным будет вторник, 8 сентября, когда дневная температура опустится до +20°.

В четверг, 3 сентября, воздух прогреется до +26°, а ночью термометры покажут +16°. В пятницу, 4 сентября, температура днем удержится на отметке +26°, а ночью будет +16°. В субботу, 5 сентября, синоптики прогнозируют пик тепла — днем до +28°, ночью +17°; небо останется малооблачным, осадков не ожидается.

В воскресенье, 6 сентября, столбики термометров опустятся до +22° днем и +15° ночью, а синоптики прогнозируют возможные осадки. В понедельник, 7 сентября, воздух прогреется лишь до +21°, ночью похолодает до +13°, облачность будет переменной, без осадков. Во вторник, 8 сентября, температура днем опустится до +20° — это самый прохладный день недели, а ночью будет +13°.

В среду, 9 сентября, воздух снова прогреется до +25°, тогда как ночью останется +13°, а облачность будет малооблачной без осадков. В целом перепад температур за неделю составит 8°, а осадки прогнозируют только в воскресенье, 6 сентября. Остальные дни погода будет преимущественно сухой, поэтому дожди не помешают планам на открытом воздухе.

Рекомендации синоптиков

В теплые дни в начале недели, когда воздух прогреется до +26...+28°, стоит пить больше воды, планировать активные дела на утро или вечер и не забывать о защите от солнца. В воскресенье, когда возможны осадки, лучше взять с собой зонт и быть осторожнее за рулем. А с понедельника, когда температура опустится до +20...+21°, людям пожилого возраста стоит одеваться теплее, особенно утром и вечером.

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