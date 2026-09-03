Графики отключения света в Черниговской области с 4 по 6 сентября вводятся из-за ремонтных работ.

Графики отключения света в Черниговской области с 4 по 6 сентября предусматривают плановые отключения в Остёрской территориальной громаде. Как сообщает Остёрская громада, энергетики будут проводить ремонтные работы на оборудовании подстанций и в узлах учёта электроэнергии.

Село Евминка останется без света 4 и 5 сентября

В селе Евминка плановое отключение электроэнергии продлится два дня подряд — 4 сентября с 09:00 до 18:00 и 5 сентября с 09:00 до 18:00. Причина — выполнение ремонтных работ на оборудовании подстанции. Отключение коснётся улицы Киевской, в частности домов №№ 294, 316, 318, 319, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 326А, 327–337.

В городе Остёр свет будут отключать 4 сентября

4 сентября, с 09:00 до 18:00, электроэнергии не будет и в части города Остёр из-за работ в системах или узлах учёта. Под отключение попадают дома на улицах А.О. Грановского (№№ 3, 5, 7), Строителей, Воскресенской (№№ 45, 47), Днепровской флотилии, Затишной, Колесника, Мира, Набережной (№№ 6, 8А), Независимости, Рыбацкой, Соборной, Шевченко и Ярослава Мудрого (№ 137А).

Что делать жителям

Во время плановых отключений стоит заранее зарядить телефоны и павербанки, подготовить запас воды и фонарики. График на 6 сентября Остёрская громада публикует на официальном сайте в разделе «Плановое отключение электроэнергии» — адреса и часы лучше проверять непосредственно перед указанной датой.

Ранее Politeka сообщала, новые отключения света в Черниговской области: список улиц и график на неделю с 31 августа по 6 сентября.

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Как сообщала Politeka, электричества не будет до 12 часов в сутки: графики отключения света в Черниговской области 28 и 29 августа.