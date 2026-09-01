Прогноз погоди на тиждень в Одеській області обіцяє переважно теплі та сухі дні: вдень повітря буде по-літньому теплим, а мінімальна нічна температура опускатиметься до +19°.

Теплу погоду в Одеській області синоптики прогнозували й напередодні — і новий тиждень підтверджує цю тенденцію: регіон чекає переважно сухий і теплий період.

За даними Українського гідрометцентру, на Одещині переважатимуть сонячні дні з комфортним теплом, а ночі будуть помірно теплими. Істотних опадів у регіоні не прогнозують.

Прогноз по днях

Денні температури впродовж тижня коливатимуться від +25° до +29°, а вночі повітря охолоджуватиметься до +19°...+22°.

У середу, 2 вересня, повітря вдень прогріється лише до +25°, а вночі опуститься до +19°. Небо буде малохмарним, і синоптики прогнозують можливі опади.

У четвер, 3 вересня, стовпчики термометрів вдень підіймуться до +26°, вночі — до +20°. Хмарність очікується мінлива, опадів не прогнозують.

У п’ятницю, 4 вересня, температура вдень утримається на позначці +26°, а вночі знизиться до +19°. Небо залишиться малохмарним, без опадів.

У суботу, 5 вересня, повітря прогріється до +27° — це найтепліше значення в першій половині тижня. Вночі очікується +19°, хмарність малохмарна, опадів не буде.

У неділю, 6 вересня, денна температура трохи знизиться до +26°, нічна залишиться на рівні +19°. День обіцяє бути малохмарним і сухим.

У понеділок, 7 вересня, вдень утримається +26°, вночі — +20°. Хмарність малохмарна, без опадів.

У вівторок, 8 вересня, синоптики очікують пік тепла тижня — повітря вдень прогріється до +29°, а вночі не опуститься нижче +22°. Небо залишиться малохмарним, без опадів.

Найтепліший і найпрохолодніший день

Найтеплішим днем тижня стане вівторок, 8 вересня, з температурою +29°, а найпрохолодніше буде на початку періоду — у середу, 2 вересня, коли максимум становитиме лише +25°. Перепад температур за тиждень складе 4°, що є доволі помірним показником. Єдиний день з можливими опадами — середа, 2 вересня, решта тижня пройде без дощу.

Поради для одеситів

Оскільки в другій половині тижня температура сягатиме +27°...+29°, одеситам варто пити більше води, планувати активні справи на ранкові чи вечірні години та не забувати про захист від сонця. У середу, 2 вересня, коли можливі опади, стане в пригоді парасолька, а водіям варто бути обережнішими на дорозі.

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