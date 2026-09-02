Прогноз погоди на тиждень в Одеській області з 3 по 9 вересня показує помітне похолодання: максимум дня становитиме +27°, а мінімум опуститься до +22°, тоді як у четвер, 3 вересня, можливі опади.

прогноз на початок вересня в Одеській області обіцяв бабине літо, проте вже до кінця цього тижня погода помітно зміниться. Синоптики Гідрометцентру попереджають про поступове зниження денних температур та один день з можливими опадами.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, вдень в Одеській області повітря прогріватиметься в межах +22°...+27°, а вночі температура опускатиметься до +17°...+21°.

У четвер, 3 вересня, вдень очікується +25°, вночі +21°, небо буде малохмарним, і синоптики прогнозують можливі опади.

У п’ятницю, 4 вересня, стовпчики термометрів вдень підніматимуться до +25°, а вночі опустяться до +19°. Хмарність очікується мінлива, без опадів.

У суботу, 5 вересня, повітря прогріється до +27° — це буде найтепліший день тижня. Вночі температура триматиметься на позначці +19°, небо залишиться малохмарним, опадів не передбачається.

У неділю, 6 вересня, вдень стане трохи прохолодніше — до +24°, вночі +18°. Хмарність малохмарна, без опадів.

У понеділок, 7 вересня, вдень утримається +24°, а вночі повітря охолоне до +17°. Небо малохмарне, опадів не очікується.

У вівторок, 8 вересня, температура вдень опуститься до +22° — найнижчої позначки за тиждень, вночі буде +19°. Хмарність малохмарна, без опадів.

У середу, 9 вересня, вдень прогнозується +23°, вночі +19°, небо малохмарне, без опадів.

Отже, найтеплішим днем тижня стане субота, 5 вересня, з температурою +27°, а найпрохолоднішим — вівторок, 8 вересня, коли повітря вдень прогріється лише до +22°. Перепад температур за тиждень становить 5°. Опади синоптики прогнозують лише у четвер, 3 вересня, решту днів тиждень пройде без дощів.

У дні з найвищими позначками, зокрема в суботу, варто пити більше води та планувати активні справи на ранкові чи вечірні години, коли сонце менш активне. У четвер, коли можливі опади, одеситам краще мати при собі парасолю та бути обережними за кермом через можливо мокру дорогу. Через поступове зниження температур до кінця тижня варто відкладати легкий одяг і додавати теплішу кофту, особливо це стосується людей похилого віку та дітей.

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