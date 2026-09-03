Прогноз погоды на неделю в Одесской области с 4 по 10 сентября показывает плавное охлаждение: максимум днём поднимется до +28° в субботу, 5 сентября, а уже с понедельника, 7 сентября, воздух будет прогреваться лишь до +23°.

заметное похолодание в регионе уже фиксировали синоптики в начале сентября, и нынешняя неделя подтверждает эту тенденцию: Одесскую область ждёт постепенное снижение температуры с максимумом +28° в начале недели.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры на протяжении недели будут колебаться от +23° до +28°, а ночные — от +17° до +21°.

В пятницу, 4 сентября, воздух днём прогреется до +25°, ночью столбики термометров опустятся до +19°. Небо будет малооблачным, осадков не предвидится.

В субботу, 5 сентября, ожидается самый тёплый день недели — днём до +28°, ночью +21°. Облачность останется незначительной, дождя не будет.

В воскресенье, 6 сентября, температура днём опустится до +25°, ночью — до +19°, небо будет малооблачным, но синоптики прогнозируют возможные осадки.

В понедельник, 7 сентября, воздух днём прогреется лишь до +23°, ночью — до +17°, облачность переменная, без осадков.

Во вторник, 8 сентября, температура днём удержится на отметке +23°, ночью — +17°, малооблачно, без осадков.

В среду, 9 сентября, днём +23°, ночью немного теплее — +18°, малооблачно, без осадков.

В четверг, 10 сентября, неделя завершится температурой днём +23°, ночью +21°, облачность переменная, без осадков.

Таким образом, самым тёплым днём недели станет суббота, 5 сентября, когда воздух прогреется до +28°. Самым прохладным будет понедельник, 7 сентября, — лишь +23° днём. Перепад температур за неделю составляет 5°. Осадки синоптики прогнозируют только в воскресенье, 6 сентября.

В субботу, когда температура достигнет +28°, стоит пить больше воды, планировать активные дела на утро или вечер и не забывать о защите от солнца. В воскресенье, когда возможны осадки, синоптики советуют взять зонт и быть осторожными за рулём из-за мокрой дороги.

Ранее Politeka сообщала, одесскую область накроет бабье лето: синоптики дали прогноз погоды на неделю с 2 по 8 сентября.

Также Politeka сообщала, одесскую область накроет жара: синоптики дали прогноз погоды на неделю с 1 по 7 сентября.

Как сообщала Politeka, одесскую область накроют дожди: синоптики дали прогноз погоды на неделю с 31 августа по 6 сентября.