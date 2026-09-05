Владелица агентства недвижимости «Ника» Елена Мельник, которая работает на рынке с 2012 года, рассказала, сколько сейчас стоит арендовать и купить квартиру в Запорожье, какие районы считают самыми опасными и как обстрелы влияют на цены.

Рынок жилья в Запорожье в 2026 году живёт в особых условиях: город почти ежедневно обстреливают российские войска, но сюда одновременно переезжают жители прифронтовых и оккупированных посёлков, а также военнослужащие — всем нужны квартиры. Сколько теперь стоит аренда и покупка жилья, журналистам Inform.zp.ua рассказала владелица агентства недвижимости «Ника» Елена Мельник, которая работает на рынке с 2012 года.

Сколько стоит арендовать квартиру в Запорожье

По словам Елены Мельник, средняя цена на однокомнатную квартиру по городу составляет 5 тысяч гривен в месяц. Это так называемый «бабушкин вариант»: в помещении есть бойлер, холодильник и стиральная машина, но без особого ремонта.

Двухкомнатная квартира стартует от 6 тысяч гривен, однако более комфортные варианты «более-менее со всеми удобствами» в последнее время стоят 8–10 тысяч гривен в месяц.

Она подчеркнула, что цены на аренду «взлетели» ещё год назад и не падают, несмотря на обстрелы. Как пример риелтор привела квартиру на улице Портовой, которую сдала за 10 тысяч гривен уже после того, как туда были прилёты.

Какие районы считают самыми опасными

Самыми опасными для аренды и покупки жилья горожане называют районы Космос и Пески — при продаже квартир там цены уже падают, владельцы снижают стоимость и «пытаются запрыгнуть в последний вагон». Остальные районы сдаются очень легко, а более безопасными люди считают либо Бородинский, либо Осипенковский.

Спрос на аренду остаётся очень высоким, поэтому перебирать людям не удаётся: они снимают то, что есть. Владельцы при этом не снижают цену, рассчитывая, в частности, на военных, которым удобно снимать жильё ближе к линии фронта.

Сколько стоит купить квартиру

В сегменте купли-продажи цены зависят от ремонта и типа дома. Однокомнатную квартиру можно найти в диапазоне от 10 до 17 тысяч долларов, двухкомнатную — от 14 тысяч долларов без ремонта; в более-менее нормальном состоянии она стоит 20–23 тысячи долларов.

Отдельный случай — трёхкомнатная квартира на улице Якова Новицкого, 3, которую после реставрации продали за 45 тысяч долларов. Елена Мельник называет это довоенной стоимостью: «люди, которые покупают в Запорожье квартиры, верят и уверены в ВСУ».

По сравнению с прошлым годом покупательная стоимость упала лишь в более опасных районах — Шевченковском, на Космосе и Песках. Риелтор успокаивает: цен «2000-го года» не будет, поэтому квартир по 1–5 тысяч долларов ждать не стоит.

Что ещё учитывают покупатели

В последнее время люди всё чаще спрашивают, есть ли рядом укрытие. На цену этот фактор пока не влияет, но Елена Мельник прогнозирует: в будущем близость укрытия будет набирать обороты и может стать одним из определяющих аргументов при выборе квартиры.

Что будет после окончания войны? По убеждению риелтора, те, кто потерял жильё на оккупированных территориях или в зоне боевых действий, будут покупать в Запорожье, поэтому цены вырастут, но «сильного скачка» не будет — рынок скорее стабилизируется до довоенного уровня.

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