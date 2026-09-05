С начала 2026 года жилищные кредиты по государственной программе "еселя"; оформили 136 семей Днепропетровщины, из них 40 – семьи переселенцев. Рассказываем, кто может получить льготную ипотеку и как подать заявку.

Жилищные программы в Днепропетровской области продолжают работать несмотря на войну: по государственной программе "єОселя" с начала 2026 года жилищные кредиты оформили уже 136 семей региона. Об этом сообщили в Днепропетровской областной военной администрации.

Среди тех, кто воспользовался программой, — 40 семей переселенцев, которые выбрали Днепропетровщину своим новым домом. Для ВПЛ это реальный шанс приобрести собственное жилье вместо аренды: программа позволяет оформить льготную ипотеку даже без большого первого взноса.

"єОселя" — это государственная программа доступного ипотечного кредитования, которую администрирует компания "Укрфинжитло". Кредит предоставляется на срок до 20 лет, а первоначальный взнос стартует от 20% стоимости жилья. Процентная ставка зависит от категории заемщика.

Льготная ставка 3% годовых доступна военнослужащим ВСУ по контракту, правоохранителям, педагогам, медикам и научным работникам. Для ветеранов, участников боевых действий, внутренне перемещенных лиц и других граждан действует ставка 7% годовых.

Как оформить кредит по программе "єОселя"

Подать заявку можно онлайн через портал "Дія" или непосредственно в банке-партнере программы. Нужно заполнить анкету, выбрать жилье, соответствующее условиям программы, и предоставить документы, подтверждающие право на льготную категорию.

После одобрения заявки банк проверяет платежеспособность и заключает кредитный договор. Средства перечисляются продавцу жилья или застройщику безналично. Покупать можно как квартиру в новостройке, так и готовое жилье на вторичном рынке — в зависимости от условий конкретного банка.

В Днепропетровской ОВА напоминают: программа "єОселя" продолжает действовать, и переселенцы могут выбрать любой населенный пункт области, где хотят приобрести жилье. Это позволяет семьям оставаться в регионе и интегрироваться в местные общины.

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