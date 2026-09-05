Як відмити духовку від жиру без дорогої побутової хімії — досить звичайної соди, оцту та лимонної кислоти, які є майже на кожній кухні.

Жир і нагар на стінках, дні, дверцятах та знімних частинах духовки не лише псують вигляд техніки, а й погіршують якість приготування їжі. Ось кілька перевірених способів, як відмити духовку від жиру в домашніх умовах, — без дорогої побутової хімії.

Сода для легких забруднень

Для свіжих плям змішайте 1 склянку соди з 2–3 столовими ложками води до стану пасти. Нанесіть суміш на всі поверхні, крім нагрівальних елементів, залиште на 15–20 хвилин і протріть вологою губкою. Так можна швидко очистити газову або електричну духовку від незначного жиру.

Сода з оцтом для середніх забруднень

Якщо нагар встиг закріпитися, приготуйте пасту з 1 склянки соди, чверті склянки оцту та чверті склянки води. Нанесіть її на стінки й дно, залиште на 30–40 хвилин, після чого змийте вологою ганчіркою.

Лимонна кислота для старого жиру

Застарілий жир і гар прибирає суміш із 1 склянки соди, 2 столових ложок лимонної кислоти та 2–3 столових ложок води. Пасту залишають на поверхні духовки на 1–2 години, потім протирають вологою губкою.

Чого не можна робити

Не використовуйте металеві щітки та жорсткі губки — вони дряпають емаль, через що бруд накопичується ще швидше. Уникайте агресивних засобів з хлором, аміаком і лугами, а знімні деталі — решітки та дека — краще мити окремо.

Щоб духовка рідше потребувала генерального чищення, протирайте її після кожного приготування та провітрюйте з відчиненими дверцятами кілька хвилин.

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