Как отмыть духовку от жира без дорогой бытовой химии — достаточно обычной соды, уксуса и лимонной кислоты, которые есть почти на каждой кухне.

Жир и нагар на стенках, дне, дверце и съёмных частях духовки не только портят внешний вид техники, но и ухудшают качество приготовления пищи. Вот несколько проверенных способов, как отмыть духовку от жира в домашних условиях, — без дорогой бытовой химии.

Сода для лёгких загрязнений

Для свежих пятен смешайте 1 стакан соды с 2–3 столовыми ложками воды до состояния пасты. Нанесите смесь на все поверхности, кроме нагревательных элементов, оставьте на 15–20 минут и протрите влажной губкой. Так можно быстро очистить газовую или электрическую духовку от незначительного жира.

Сода с уксусом для средних загрязнений

Если нагар успел закрепиться, приготовьте пасту из 1 стакана соды, четверти стакана уксуса и четверти стакана воды. Нанесите её на стенки и дно, оставьте на 30–40 минут, после чего смойте влажной тряпкой.

Лимонная кислота для старого жира

Застарелый жир и гарь убирает смесь из 1 стакана соды, 2 столовых ложек лимонной кислоты и 2–3 столовых ложек воды. Пасту оставляют на поверхности духовки на 1–2 часа, затем протирают влажной губкой.

Чего нельзя делать

Не используйте металлические щётки и жёсткие губки — они царапают эмаль, из-за чего грязь накапливается ещё быстрее. Избегайте агрессивных средств с хлором, аммиаком и щелочами, а съёмные детали — решётки и противни — лучше мыть отдельно.

Чтобы духовка реже нуждалась в генеральной чистке, протирайте её после каждого приготовления и проветривайте с приоткрытой дверцей несколько минут.

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