Що робити, якщо телефон упав у воду — перше правило просте: діяти швидко, дістати пристрій, вимкнути його та правильно висушити, щоб дати йому шанс на порятунок.

Телефон, який завис і не реагує — далеко не єдина проблема, з якою стикаються власники смартфонів. Набагато стресовішою є ситуація, коли пристрій падає у воду — у ванну, унітаз, річку або море. Про те, що робити, якщо телефон упав у воду, докладно розповіли у матеріалі ТСН.

Інколи смартфони падають не лише в океан, море чи річку — нерідко пристрій опиняється в унітазі або ванні. І хоча багато сучасних моделей вирізняються водонепроникністю, проблеми після контакту з вологою все одно можуть виникнути, зазначає ТСН.

Перші кроки після падіння телефону у воду

Головне правило — діяти швидко, адже що менше часу пристрій пробуде у воді, то більше шансів його врятувати. Ось проста послідовність дій:

Дістаньте телефон із води, вимкніть його та висушіть м'якою тканиною без ворсу.

Обережно постукайте пристроєм, тримаючи його портом зарядки донизу, щоб видалити зайву воду.

Покладіть телефон у сухе місце з хорошою циркуляцією повітря та зачекайте щонайменше п'ять годин. Спрямований на порт зарядки вентилятор допоможе швидше висушити корпус.

Через п'ять годин можна спробувати знову ввімкнути телефон та підключити його до зарядки.

Чому не варто сподіватися на повне відновлення

Навіть якщо ви ретельно висушили пристрій, це не означає, що він працюватиме як новий. Вода могла вже встигнути пошкодити окремі деталі, тож під час увімкнення або використання телефону можуть виникнути різні збої.

Чого не можна робити з мокрим телефоном

Одразу після падіння у воду не вмикайте пристрій і не підключайте його до зарядки, адже це може спричинити коротке замикання. Також не трясіть телефон занадто сильно, щоб волога не проникла ще глибше всередину корпусу.

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