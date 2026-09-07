Что делать, если телефон упал в воду — первое правило простое: действовать быстро, достать устройство, выключить его и правильно высушить, чтобы дать ему шанс на спасение.

Телефон, который завис и не реагирует — далеко не единственная проблема, с которой сталкиваются владельцы смартфонов. Гораздо более стрессовой является ситуация, когда устройство падает в воду — в ванну, унитаз, реку или море. О том, что делать, если телефон упал в воду, подробно рассказали в материале ТСН.

Иногда смартфоны падают не только в океан, море или реку — нередко устройство оказывается в унитазе или ванне. И хотя многие современные модели отличаются водонепроницаемостью, проблемы после контакта с влагой все равно могут возникнуть, отмечает ТСН.

Первые шаги после падения телефона в воду

Главное правило — действовать быстро, ведь чем меньше времени устройство пробудет в воде, тем больше шансов его спасти. Вот простая последовательность действий:

Достаньте телефон из воды, выключите его и высушите мягкой тканью без ворса.

Осторожно постучите устройством, держа его портом зарядки вниз, чтобы удалить лишнюю воду.

Положите телефон в сухое место с хорошей циркуляцией воздуха и подождите не менее пяти часов. Направленный на порт зарядки вентилятор поможет быстрее высушить корпус.

Через пять часов можно попробовать снова включить телефон и подключить его к зарядке.

Почему не стоит рассчитывать на полное восстановление

Даже если вы тщательно высушили устройство, это не значит, что оно будет работать как новое. Вода могла уже успеть повредить отдельные детали, поэтому при включении или использовании телефона могут возникнуть различные сбои.

Чего нельзя делать с мокрым телефоном

Сразу после падения в воду не включайте устройство и не подключайте его к зарядке, ведь это может вызвать короткое замыкание. Также не трясите телефон слишком сильно, чтобы влага не проникла еще глубже внутрь корпуса.

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