Главное управление Пенсионного фонда Украины в Сумской области разъяснило, каким детям из семей ВПЛ положена ежемесячная выплата 3000 гривен, при каких условиях она сохраняется и как подать заявление на ее продление.

Помощь для ВПЛ в Сумской области пополнилась еще одной выплатой — Главное управление Пенсионного фонда Украины в регионе разъяснило, каким детям из семей переселенцев положено 3000 гривен ежемесячно и при каких условиях деньги сохраняются.

Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Сумской области, информирует издание «Сумські Дебати». Речь идет о помощи по пункту 13-6 Порядка №332. Ее назначают детям из семей ВПЛ, которые не имеют права на помощь на проживание из-за того, что семья не соответствует критериям по доходу.

То есть даже если семья «не проходит» по доходам, сам ребенок может сохранить отдельную выплату — 3000 гривен в месяц. Право на деньги имеет ребенок с действующей справкой ВПЛ, входящий в состав семьи внутренне перемещенных лиц. Для детей до 6 лет никаких дополнительных требований по обучению нет.

Какие условия для детей от 6 до 18 лет

Для старших детей действует еще одно условие: ребенок должен либо проживать на территории активных или возможных боевых действий, либо учиться по месту фактического проживания семьи. Форма обучения может быть любой — очная, дистанционная или смешанная.

Как оформить и продлить выплату

Заявление можно подать тремя способами: лично в бумажной форме в выбранный сервисный центр ПФУ, по почте в территориальный орган Пенсионного фонда или онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ.

Для подачи онлайн нужно зайти на portal.pfu.gov.ua, авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), открыть раздел «Коммуникации с ПФУ» и выбрать «Заявление о предоставлении помощи на проживание внутренне перемещенным лицам». Далее — заполнить заявление, добавить необходимые документы, подписать и отправить в ПФУ.

В ведомстве подчеркнули важную деталь: чтобы продлить выплату на следующий шестимесячный период, заявление нужно подать повторно. Если этого не сделать, деньги за новый период не будут начисляться.

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