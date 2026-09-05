Прогноз погоди на тиждень у Харківській області з 6 по 12 вересня показує стрімку зміну температури: спочатку термометри опустяться до +19°, а потім повітря прогріється до +27°.

погода в регіоні змінюватиметься майже щодня — про це попереджали синоптики й напередодні, і новий тиждень підтверджує цю тенденцію: Харківщину чекає стрімкий перепад температур від +19° до +27°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури протягом тижня з 6 по 12 вересня коливатимуться від +19° до +27°.

У неділю, 6 вересня, повітря вдень прогріється до +22°, вночі температура опуститься до +15°. Небо буде хмарним з проясненнями, синоптики прогнозують можливі опади.

У понеділок, 7 вересня, стовпчики термометрів вдень покажуть лише +19° — це буде найпрохолодніший день тижня. Вночі повітря охолоне до +11°. Небо залишиться малохмарним, проте синоптики прогнозують можливі опади.

У вівторок, 8 вересня, температура вдень утримається на позначці +20°, вночі — +11°. Хмарність малохмарна, без опадів.

У середу, 9 вересня, вдень очікується +22°, а вночі повітря охолоне до +9° — це найхолодніша ніч тижня. Хмарність мінлива, опадів не прогнозують.

У четвер, 10 вересня, повітря помітно прогріється — до +26° вдень, вночі — до +12°. Небо малохмарне, без опадів.

У п'ятницю, 11 вересня, денна температура утримається на рівні +26°, вночі — +15°. Хмарність малохмарна, опадів не очікується.

У суботу, 12 вересня, синоптики прогнозують найтеплішу погоду тижня — +27° вдень, вночі — +15°. Хмарність мінлива, без опадів.

Отже, найтеплішим днем тижня стане субота, 12 вересня, з температурою +27°, а найпрохолоднішим — понеділок, 7 вересня, коли повітря вдень прогріється лише до +19°. Перепад температур за тиждень становить 8°. Опади синоптики прогнозують на початку тижня — у неділю, 6 вересня, та в понеділок, 7 вересня.

Оскільки на початку тижня синоптики прогнозують можливі опади, у неділю та понеділок варто мати парасольку і бути обережними на дорозі через мокру поверхню. У другій половині тижня, коли повітря прогріється до +26...+27°, краще пити більше води, планувати активні справи на ранкові чи вечірні години та не забувати про захист від сонця.

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