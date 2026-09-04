Прогноз погоди на тиждень у Харківській області з 5 по 11 вересня показує коливання температур: удень стовпчики термометрів підійматимуться до +27°, а до середини тижня опускатимуться до +18°, з можливими опадами в неділю та понеділок.

погода в регіоні часто змінюватиметься — про це вже писала Politeka, аналізуючи попередній тиждень. Новий прогноз на тиждень з 5 по 11 вересня підтверджує цю тенденцію: температура вдень коливатиметься від +18° до +27°, тож харків'янам варто готуватися до нестабільної погоди.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, діапазон денних температур цього тижня становитиме від +18° до +27°, а нічних — від +9° до +16°.

У суботу, 5 вересня, повітря прогріється до +27°, вночі ж очікується +16°. Небо буде хмарним з проясненнями, опадів не прогнозують.

У неділю, 6 вересня, температура вдень опуститься до +21°, вночі — до +15°. Хмарність малохмарна, але синоптики прогнозують можливі опади.

У понеділок, 7 вересня, стовпчики термометрів опустяться до +18° вдень і до +11° вночі. Небо малохмарне, і цього дня також можливі опади.

У вівторок, 8 вересня, вдень утримається +18°, а вночі — +11°. Хмарність мінлива, опадів не очікується.

У середу, 9 вересня, вдень температура становитиме +21°, а вночі повітря охолодиться до +9° — це найхолодніша ніч тижня. Небо малохмарне, без опадів.

У четвер, 10 вересня, повітря знову прогріється до +26° вдень, вночі очікується +12°. Хмарність мінлива, опадів не прогнозують.

У п'ятницю, 11 вересня, вдень стовпчики термометрів підіймуться до +27°, вночі — до +15°. Небо малохмарне, без опадів.

Отже, найтеплішими днями тижня стануть субота, 5 вересня, та п'ятниця, 11 вересня, з денною позначкою +27°. Найпрохолодніше вдень буде в понеділок і вівторок, 7-8 вересня, коли термометри покажуть лише +18°. Перепад денних температур за тиждень становитиме 9°. Опади синоптики прогнозують у неділю, 6 вересня, та в понеділок, 7 вересня.

Через відчутні перепади температури вдень і вночі варто одягатися багатошарово, щоб легко підлаштуватися під зміни погоди протягом дня. У дні з можливими опадами — неділю та понеділок — не забувайте парасольку і будьте обережними на дорозі. У теплі дні, коли вдень очікується +26-27°, краще планувати активні справи на ранок або вечір і не забувати про воду.

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