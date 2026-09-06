Прогноз погоды на неделю в Харьковской области с 7 по 13 сентября показывает резкое потепление: если в начале недели днем будет лишь +19°, то к субботе воздух прогреется до +27°.

погода в Харьковской области уже несколько недель держит жителей в напряжении — и новая неделя не станет исключением. По данным синоптиков, с 7 по 13 сентября температура днем вырастет с +19° до +27°, а ночные показатели повысятся с +11° до +18°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели днем воздух прогреется от +19° до +27°, а ночью температура будет колебаться от +9° до +18°.

В понедельник, 7 сентября, днем ожидается +19°, ночью — +11°. Небо будет малооблачным, и синоптики прогнозируют возможные осадки.

Во вторник, 8 сентября, столбики термометров днем поднимутся до +20°, ночью — до +11°. Облачность малооблачная, без осадков.

В среду, 9 сентября, воздух прогреется до +22° днем, а ночью похолодает до +9°. Облачность переменная, осадков не прогнозируют.

В четверг, 10 сентября, температура днем поднимется до +26°, ночью удержится на отметке +12°. Небо малооблачное, без осадков.

В пятницу, 11 сентября, днем ожидается +26°, ночью — +15°. Облачность малооблачная, осадков не будет.

В субботу, 12 сентября, воздух прогреется до самой высокой отметки недели — +27° днем, ночью — +15°. Облачность переменная, без осадков.

В воскресенье, 13 сентября, днем ожидается +25°, ночью воздух останется теплым — +18°. Облачность переменная, осадков не прогнозируют.

Таким образом, самым теплым днем недели станет субота, 12 сентября, когда днем воздух прогреется до +27°. Самым прохладным будет начало недели, понедельник, 7 сентября, когда максимум составит лишь +19°. Перепад температур за неделю достигнет 8°, а единственный день с возможными осадками — понедельник, 7 сентября.

Из-за резкого потепления в течение недели стоит заранее корректировать одежду: в начале недели понадобится более теплая куртка, а уже с четверга — легкая одежда, головной убор и вода для прогулок в жаркие часы. В понедельник, когда возможны осадки, синоптики советуют взять зонт и быть осторожными на дороге.

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