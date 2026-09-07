Днепровский экономист Михаил Крапивко оценил ситуацию с продуктами после ударов РФ по продовольственным складам: грозит ли области дефицит, голод и продуктовые карточки и стоит ли делать запасы.

Дефицит продуктов в Днепропетровской области обсуждают в супермаркетах Днепра после массированных ударов РФ по продовольственным складам — полупустые полки разлетелись по соцсетям, а вместе с ними распространяется тревога.

Впрочем, реальных предпосылок для длительного дефицита, голода или введения продуктовых карточек сейчас нет, сообщает 056.ua со ссылкой на днепровского экономиста Михаила Крапивко.

Почему полки в Днепре пустые

Усиленные атаки по продовольствию продолжаются с конца августа и носят системный характер. Удары по складам бьют не только по конкретному предприятию, но и по логистике, из-за чего возникла нехватка таких товаров, как соль, сахар, крупы (в частности гречка), мука. Ассортимент подсолнечного масла также может быть неполным.

Часть пустых или заставленных напитками полок — это следствие нарушения привычной логистической схемы доставки, ведь именно склады обеспечивают ежедневное снабжение товаров в магазины. Это означает уничтожение запасов, которые должны были регулярно поступать в сети, а не отсутствие самих продуктов в стране.

«Жизненно важные товары есть в большинстве супермаркетов и в некоторых магазинах. Может, не тех марок, не тех брендов, к которым мы привыкли, но они есть», — пояснил Крапивко.

Сколько понадобится времени на восстановление

По оценке экономиста, бизнесу понадобится ориентировочно одна-две недели, чтобы перестроить логистические маршруты, найти альтернативные складские мощности и адаптировать производство к новым условиям. То есть нынешняя ситуация не должна быть длительной.

Торговые сети уже вводят ограничения на количество товара, которое один человек может приобрести за раз. Этот механизм должен не допустить массовой закупки продуктов и оставить их доступными для большего числа покупателей.

Стоит ли делать запасы продуктов

Запасы должны быть, но разумные. Закупать продукты на месяцы вперед нет смысла: часть товаров имеет ограниченный срок годности и может испортиться. Оптимальным экономист называет количество продуктов, которого достаточно примерно на одну-две недели, — это позволяет иметь резерв на случай перебоев с поставками.

Могут ли продукты подорожать

Перестройка логистики, поиск новых маршрутов доставки и смена поставщиков потребуют дополнительных расходов, поэтому незначительный рост стоимости продуктов осенью возможен. В то же время конкуренция между торговыми сетями и поставщиками будет сдерживать чрезмерное повышение цен.

В Украине есть собственное производство, огородничество и запасы сельскохозяйственной продукции, а урожай этого года не дает оснований говорить о критической нехватке базовых продуктов. «Не вижу таких факторов, которые могли бы указывать на то, что нам угрожает длительный дефицит или введение продуктовых карточек», — подчеркнул Крапивко.

Ранее Politeka сообщала, дефицит продуктов в Днепропетровской области: какие товары исчезли с полок супермаркетов после атак РФ.

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