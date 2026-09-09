Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области от международных организаций в 2026 году претерпела изменения: с апреля УВКБ ООН вместо многоцелевой программы (MPCA) внедрило подход «Денежная помощь по приоритетам» (ДПП). Критерии отбора пересмотрели.

Кто и сколько может получить

Эвакуированным из опасных громад или с оккупированных территорий предназначена программа ДПП 2 — 12 300 гривен на человека, единовременно, на 3 месяца. Зарегистрироваться нужно в течение 45 дней после выезда.

Столько же — 12 300 гривен на человека — выплачивают пострадавшим от обстрелов (ДПП 3). Жителям прифронтовых районов в пределах 0–50 км от фронта или границы предусмотрена ДПП 1: 10 800 гривен на человека на 6 месяцев, одним платежом. Этот вид помощи сейчас не приоритетный.

Наиболее уязвимым ВПЛ, которые находятся в перемещении более 6 месяцев и не могут получить государственную помощь на проживание, предназначена ДПП 4: 2 000 гривен в месяц на взрослого и 3 000 гривен в месяц на ребёнка или человека с инвалидностью. Её дают только по направлению.

Тем, кто вернулся домой в течение 12 месяцев, непрерывно прожил на месте не менее 3 месяцев и имеет высокую уязвимость, выплачивают 3 600 гривен в месяц в течение 3 месяцев — в общей сложности 10 800 гривен одним платежом.

Как оформить помощь

Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области оформляется через центры регистрации, где переселенцы проходят собеседование с партнёрами УВКБ ООН. Записаться можно онлайн на сайте r2p.org.ua. Нужны документы: налоговый номер, паспорт, справка ВПЛ (при наличии), IBAN гривневого счёта, свидетельства о рождении детей и документы об опекунстве.

Прямую регистрацию через центры для ДПП 4 не проводят — помощь дают только по направлению после оценки потребностей домохозяйства.

Ранее Politeka сообщала, денежная помощь 12 300 гривен в Харьковской области: кто и как может получить выплату.

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