Благотворительный фонд «Рідна стежка» передаст продуктовые наборы 200 семьям переселенцев из Бердянской громады, которые сейчас живут в Запорожье. Регистрацию на получение помощи уже открыли.

Гуманитарная помощь в Запорожье на этой неделе станет доступной еще 200 семьям — благотворительный фонд «Рідна стежка» открыл регистрацию на продуктовые наборы для переселенцев из Бердянской громады, которые сейчас живут в Запорожье. Выдачу помощи запланировали уже на 8 сентября, поэтому заявки принимают в сжатые сроки.

Получить продукты смогут семьи переселенцев именно из Бердянской громады — это ключевое условие программы. Организаторы подчеркивают: регистрироваться стоит только тем, кто сможет лично прийти за набором в указанное время, поскольку передавать продуктовые наборы через других лиц не планируют.

Кто и как может зарегистрироваться

Заявку подают через онлайн-форму благотворительного фонда «Рідна стежка». Перед заполнением стоит внимательно проверить данные, ведь набор получат только те, кто попал в предварительный список после регистрации.

Какие документы нужны

При получении помощи необходимо иметь при себе оригиналы документов, подтверждающих личность и статус ВПЛ. Какие именно документы предъявлять, организаторы советуют дополнительно уточнить по указанному телефону, ведь требования могут отличаться в зависимости от состава семьи.

Когда и где будут выдавать наборы

Продуктовые наборы, упакованные в сумки, будут выдавать 8 сентября с 13:00 до 13:30. Место выдачи — парк имени Сагайдачного возле ДК «ЗАлК», ориентир — проспект Металлургов в Запорожье. Именно там, а не по адресу фонда, будет проходить непосредственная раздача.

Адрес благотворительного фонда «Рідна стежка» в Запорожье — улица Южноукраинская, 2. Однако выдачу помощи проведут именно в парке имени Сагайдачного, поэтому приходить в офис фонда за наборами не нужно.

Куда обращаться с вопросами

Дополнительную информацию о регистрации, документах и времени выдачи можно получить по телефону 096 621 14 41. Уточнять детали лучше заранее, чтобы не приехать в парк без нужных документов.

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