Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі призначається за умови відповідності заявника та нерухомості встановленим вимогам.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі передбачена в межах програми підтримки власників пошкодженої нерухомості та внутрішньо переміщених осіб, повідомляє Politeka.

У Запоріжжі та області реалізують проєкт «Житло для вразливих домогосподарств в Україні IV». Ініціатором виступає благодійний фонд «Карітас» за підтримки Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

Програма розрахована на власників квартир і приватних будинків, які постраждали внаслідок бойових дій. Окремо передбачена підтримка переселенців, яким потрібно покращити побутові умови.

Учасникам можуть компенсувати невеликий або середній ремонт. Для ВПО також доступна модернізація помешкання.

За отримані кошти можна, зокрема, замінити вікна чи двері, відремонтувати дах, стелю, внутрішню електропроводку, водопостачання та інші пошкоджені частини оселі.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі призначається за умови відповідності заявника та нерухомості встановленим вимогам.

Пошкодження повинні виникнути через бойові дії після початку повномасштабного вторгнення. Будинок або квартира мають розташовуватися на території Запорізької області, водночас об’єкт повинен бути на безпечній відстані від лінії бойового зіткнення.

Подати заявку може безпосередній власник нерухомості. Важливо, щоб на відновлення цього об’єкта раніше не виділяли кошти з державних чи благодійних програм.

Ремонт можна організувати самостійно за отримане фінансування або доручити роботи будівельній компанії.

Під час відбору перевагу надають домогосподарствам із низьким рівнем доходу та людям, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Серед пріоритетних категорій — родини, що втратили основне джерело заробітку, сім’ї з дітьми, вагітними жінками, багатодітні батьки та одинокі опікуни.

Також враховують наявність інвалідності, тяжких чи хронічних захворювань. Окрему увагу приділяють самотнім людям похилого віку та сім’ям, де проживають літні громадяни без належної підтримки близьких.

Для реєстрації необхідно надати документи, які підтверджують право власності на пошкоджений будинок або квартиру. Звернутися щодо участі може лише власник відповідного об’єкта.

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