Як знайти телефон, якщо його вкрали, — питання, яке вимагає швидких і правильних дій. Далі — реальні способи пошуку для Android та iPhone і що робити в перші хвилини після крадіжки.

Як дізнатися, що телефон зламали — корисно знати заздалегідь. Але якщо гаджет уже викрали, головне не панікувати і не намагатися наздоганяти злодія самостійно — це небезпечно. Як знайти телефон, якщо його вкрали, залежить від операційної системи: для Android та iPhone є свої вбудовані сервіси.

Як знайти вкрадений Android

Для смартфонів на Android працює сервіс Google «Знайти мій пристрій» (Find My Device). Щоб ним скористатися, на телефоні має бути ввімкнена геолокація, а обліковий запис Google — прив'язаний до гаджета. Зайдіть на сайт android.com/find із будь-якого комп'ютера чи іншого телефону та авторизуйтеся під тим самим акаунтом.

На карті відобразиться приблизне місцеперебування пристрою. Доступні три дії: «Продзвонити» — телефон задзвонить навіть у беззвучному режимі; «Заблокувати» — на екран виведеться повідомлення і встановиться PIN-код; «Очистити дані» — вся інформація видалиться, але після цього відстеження перестане працювати.

Як знайти вкрадений iPhone

Власникам iPhone допоможе застосунок «Локатор» (Find My). Його можна відкрити на іншому пристрої Apple або на сайті icloud.com/find. Увійдіть під своїм Apple ID — на карті з'явиться розташування смартфона.

Найкорисніша опція — «Режим пропажі» (Lost Mode). Вона блокує iPhone код-паролем, показує на екрані ваш номер і текст для того, хто знайде, та вимикає Apple Pay. Якщо повернути пристрій не вдається, натисніть «Стерти iPhone» — дані зникнуть, але відстежувати гаджет більше не вийде.

Що робити одразу після крадіжки

Заблокуйте SIM-карту, зателефонувавши оператору мобільного зв'язку.

Змініть паролі від Google або Apple ID, електронної пошти, банківських застосунків і месенджерів.

Подайте заяву в поліцію, маючи IMEI — його знайдете на коробці від телефону або в налаштуваннях облікового запису.

Попередьте банк про можливі шахрайські дії з ваших рахунків.

Обидва сервіси працюють, лише коли телефон увімкнено і він має доступ до інтернету. Якщо злодій вимкнув пристрій або вийняв SIM, геолокація не оновлюється, але на Android можна побачити останнє відоме місцеперебування.

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