Прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області з 8 по 14 вересня показує стрімке потепління — від +21° на початку тижня до +29° у понеділок, 14 вересня, тож перепад складе 8°.

попередній прогноз для області вже попереджав про нестабільну погоду, а новий тиждень принесе ще відчутніший стрибок температури. За оновленим прогнозом, у Дніпропетровській області з 8 по 14 вересня температура вдень зросте від +21° до +29°, а перепад за тиждень становитиме 8°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури протягом тижня у Дніпропетровській області коливатимуться від +21° до +29°, а нічні — від +12° до +19°. Опадів синоптики не прогнозують.

У вівторок, 8 вересня, повітря вдень прогріється лише до +21°, а вночі похолодає до +12°. Небо залишатиметься малохмарним, опадів не прогнозують.

У середу, 9 вересня, стовпчики термометрів вдень підіймуться до +23°, вночі ж утримається на позначці +12°. Хмарність малохмарна, без опадів.

У четвер, 10 вересня, температура вдень зросте до +26°, а вночі опуститься до +14°. Синоптики очікують малохмарну погоду без опадів.

У п’ятницю, 11 вересня, вдень повітря прогріється до +27°, вночі — до +15°. Небо залишиться малохмарним, опадів не прогнозують.

У суботу, 12 вересня, температура вдень трохи знизиться до +25°, вночі становитиме +17°. Хмарність стане мінливою, проте без опадів.

У неділю, 13 вересня, повітря вдень знову прогріється до +27°, вночі — до +17°. Небо малохмарне, опадів не прогнозують.

У понеділок, 14 вересня, синоптики прогнозують найтеплішу погоду тижня — вдень до +29°, вночі до +19°. Хмарність малохмарна, без опадів.

Отже, найтеплішим днем тижня стане понеділок, 14 вересня, з температурою до +29°, а найпрохолоднішим — вівторок, 8 вересня, коли повітря прогріється лише до +21°. Перепад температур за тиждень становитиме 8°, опадів протягом усього періоду синоптики не прогнозують.

Оскільки температура протягом тижня зростатиме поступово, а до понеділка досягне +29°, мешканцям області варто пити більше води, планувати активні справи на ранкові чи вечірні години та не забувати про захист від сонця. Через перепад у 8° варто також мати теплий одяг на вечір та ранок, особливо це стосується людей похилого віку.

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