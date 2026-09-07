Прогноз погоды на неделю в Днепропетровской области с 8 по 14 сентября показывает стремительное потепление — от +21° в начале недели до +29° в понедельник, 14 сентября, поэтому перепад составит 8°.

предыдущий прогноз для области уже предупреждал о нестабильной погоде, а новая неделя принесёт ещё более заметный скачок температуры. По обновлённому прогнозу, в Днепропетровской области с 8 по 14 сентября температура днём вырастет от +21° до +29°, а перепад за неделю составит 8°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры в течение недели в Днепропетровской области будут колебаться от +21° до +29°, а ночные — от +12° до +19°. Осадков синоптики не прогнозируют.

Во вторник, 8 сентября, воздух днём прогреется лишь до +21°, а ночью похолодает до +12°. Небо останется малооблачным, осадков не прогнозируют.

В среду, 9 сентября, столбики термометров днём поднимутся до +23°, ночью же удержатся на отметке +12°. Облачность малооблачная, без осадков.

В четверг, 10 сентября, температура днём вырастет до +26°, а ночью опустится до +14°. Синоптики ожидают малооблачную погоду без осадков.

В пятницу, 11 сентября, днём воздух прогреется до +27°, ночью — до +15°. Небо останется малооблачным, осадков не прогнозируют.

В субботу, 12 сентября, температура днём немного снизится до +25°, ночью составит +17°. Облачность станет переменной, однако без осадков.

В воскресенье, 13 сентября, воздух днём снова прогреется до +27°, ночью — до +17°. Небо малооблачное, осадков не прогнозируют.

В понедельник, 14 сентября, синоптики прогнозируют самую тёплую погоду недели — днём до +29°, ночью до +19°. Облачность малооблачная, без осадков.

Таким образом, самым тёплым днём недели станет понедельник, 14 сентября, с температурой до +29°, а самым прохладным — вторник, 8 сентября, когда воздух прогреется лишь до +21°. Перепад температур за неделю составит 8°, осадков в течение всего периода синоптики не прогнозируют.

Поскольку температура в течение недели будет расти постепенно и к понедельнику достигнет +29°, жителям области стоит пить больше воды, планировать активные дела на утренние или вечерние часы и не забывать о защите от солнца. Из-за перепада в 8° также стоит иметь тёплую одежду на вечер и утро, особенно это касается людей пожилого возраста.

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