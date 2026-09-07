Зранку 7 вересня частина Миколаєва залишилася без водопостачання через аварії на мережах. У «Миколаївводоканалі» обіцяють відновити подачу води орієнтовно до 20:00.

Відключення води у Миколаєві знову далося взнаки — вранці 7 вересня частина міста залишилася без водопостачання через аварії на мережах. У комунальному підприємстві «Миколаївводоканал» повідомили, що ремонтні бригади вже працюють на місцях пошкоджень.

Найбільший обсяг робіт — на проспекті Центральному, 72, де виникла аварія. Щоб її ліквідувати, комунальники перекрили водопостачання в центральній частині міста. Про це повідомляє niknews.mk.ua з посиланням на КП «Миколаївводоканал».

Які вулиці залишилися без води

Без водопостачання опинилися мешканці будинків уздовж проспекту Центрального — на відрізку від вулиці Олексія Вадатурського до вулиці Соборної. Також води немає в кварталах від проспекту Центрального до вулиці Великої Морської.

Окремо бригади «Миколаївводоканалу» працюють на ще одному пошкодженні міських мереж. Через нього водопостачання тимчасово призупинили і для жителів будинків на вулицях Райдужній та Вокзальній.

Коли відновлять подачу води

Фахівці вже усувають пошкодження і планують завершити всі роботи орієнтовно до 20:00. Після цього подачу води обіцяють відновити.

Що варто знати мешканцям

Після завершення ремонту воду в крани повертають поступово, тож вона може з'явитися не одразу після 20:00. У «Миколаївводоканалі» радять тримати вдома запас питної води — аварійні відключення в місті останніми днями трапляються регулярно.

Раніше Politeka повідомляла, відключення води у Миколаєві: комунальники назвали, які адреси лишились без водопостачання.

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