Утром 7 сентября часть Николаева осталась без водоснабжения из-за аварий на сетях. В «Николаевводоканале» обещают возобновить подачу воды ориентировочно до 20:00.

Отключение воды в Николаеве снова дало о себе знать — утром 7 сентября часть города осталась без водоснабжения из-за аварий на сетях. В коммунальном предприятии «Николаевводоканал» сообщили, что ремонтные бригады уже работают на местах повреждений.

Наибольший объём работ — на проспекте Центральном, 72, где возникла авария. Чтобы её ликвидировать, коммунальщики перекрыли водоснабжение в центральной части города. Об этом сообщает niknews.mk.ua со ссылкой на КП «Николаевводоканал».

Какие улицы остались без воды

Без водоснабжения оказались жители домов вдоль проспекта Центрального — на отрезке от улицы Алексея Вадатурского до Соборной. Также воды нет в кварталах от проспекта Центрального до улицы Большой Морской.

Отдельно бригады «Николаевводоканала» работают на ещё одном повреждении городских сетей. Из-за него водоснабжение временно приостановили и для жителей домов на улицах Радужной и Вокзальной.

Когда возобновят подачу воды

Специалисты уже устраняют повреждения и планируют завершить все работы ориентировочно до 20:00. После этого подачу воды обещают возобновить.

Что стоит знать жителям

После завершения ремонта воду в краны возвращают постепенно, поэтому она может появиться не сразу после 20:00. В «Николаевводоканале» советуют держать дома запас питьевой воды — аварийные отключения в городе в последние дни случаются регулярно.

Ранее Politeka сообщала, отключение воды в Николаеве: коммунальщики назвали, какие адреса остались без водоснабжения.

Также Politeka сообщала, что в Николаевской области действовали графики отключения света 1 и 2 сентября.