Работа в Харьковской области становится реальностью для безработных — в Харькове запускают проект «Шлях можливостей 2.0», который позволит бесплатно и быстро освоить дефицитную рабочую профессию и сразу получить гарантированное предложение от работодателя. Об этом сообщает издание KHARKIV Today.

Харьковские предприятия месяцами не могут закрыть вакансии, несмотря на высокие зарплаты. По данным KHARKIV Today, сварщик в городе может получать до 50 000 гривен в месяц, слесарь — не менее 35 000 гривен. Для сравнения, средняя зарплата в регионе составляет 24 656 гривен. Но из-за войны, мобилизации и переезда людей в более безопасные регионы таких специалистов критически не хватает.

Самый большой дефицит, по словам директора Харьковского центра профессионально-технического образования Государственной службы занятости Александра Котукова, наблюдается среди электромонтёров, токарей, электросварщиков, сантехников, каменщиков, автослесарей и операторов станков с программным управлением. В прошлом году работодатели подали 187 вакансий электромонтёров, но заполнить удалось лишь 61 — то есть 32%. По некоторым специальностям уровень заполнения в этом году составляет от 14%.

В то же время на начало 2026 года на учёте в Харьковском областном центре занятости находилось около 21,3 тысячи безработных — и это лишь официально зарегистрированные. Их специальности часто не востребованы на рынке, поэтому «Украинский благотворительный альянс» решил переучивать людей под конкретные вакансии.

Главное отличие проекта — движение от работодателя. «Мы хотим дойти до 100% трудоустроенных людей, поэтому сначала получаем подтверждённую вакансию, затем ищем людей и разрабатываем программу, знакомим участников с работодателем — и только после этого начинается обучение», — пояснил глава «Украинского благотворительного альянса» Алексей Курцев. Участие в проекте уже подтвердили 19 потенциальных работодателей.

Обучать будут на базе Харьковского профессионального колледжа строительства и промышленности. Выбрать можно одно из шести направлений: сварка, электромонтаж, строительные и ремонтные работы, столярное и мебельное дело, монтажные и сервисные работы или автомобильный транспорт. Финансирует обучение Nova Ukraine — благотворительная организация из США.

Кто может присоединиться

Проект рассчитан на всех, кто ищет работу: и на людей старше 45 лет, и на молодёжь, которая впервые выходит на рынок труда. Особенно актуально это для женщин — именно они составляют 76% всех безработных Харьковской области. Организаторы говорят, что готовы к тому, что курсантками будут преимущественно женщины, и все 19 работодателей это поддерживают. Ограничения могут быть лишь индивидуальными: некоторые специальности предполагают рабочий день на ногах или работу на высоте.

Когда старт и как записаться

Обучение стартует в октябре 2026 года. Теорию будут преподавать онлайн, практику — в мастерских колледжа и непосредственно на производствах. Продлится оно от двух до 12 недель и завершится стажировкой у работодателя. Чтобы присоединиться, достаточно заполнить анкету по ссылке проекта: там есть отдельные формы и для тех, кто ищет работу, и для тех, кому нужны работники.

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