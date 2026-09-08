Графики отключения света в Кировоградской области 9 и 10 сентября предусматривают временные отключения электроэнергии в Кропивницком и микрорайоне Новое. Энергетики проводят плановое техническое обслуживание электросетей.

Графики отключения света в Кировоградской области 9 и 10 сентября предусматривают временные отключения электроэнергии в Кропивницком и микрорайоне Новое. Причина — плановые работы по техническому обслуживанию электросетей. Об этом сообщает Кировоградоблэнерго, опубликовавшее подробный перечень адресов и часов отключений.

Какие улицы обесточат 9 сентября

Во вторник, 9 сентября, с 08:00 до 17:00 техническое обслуживание будет проводиться сразу на нескольких десятках улиц Кропивницкого. Без света временно останутся переулок Друку, улицы Учительская, Холодноярская, Светланы Барабаш, Дорогого Семена, Соломии Крушельницкой, а также переулки Зеленый, Гурбенский и Кавказский.

Также обесточат тупик Арнаутовский, улицы Металлургов, Валентины Радзимовской, Гурбенскую, Яновского, Садовую, Бобринецкий шлях, Архитектора Лишневского и Кавказскую, переулки Санаторный 1-й, 2-й и 3-й, Профилакторный, Луньовский, Вишняковский, Бобринецкий, Арнаутовский, Компанеевский и Санаторный.

В микрорайоне Новое 9 сентября с 08:00 до 17:00 без электроэнергии будут улицы Черемхова, Южная, Ягодная, Металлургов, Литейная, Степная и Песочная. Отдельно в Кропивницком в этот же день с 09:00 до 16:00 отключат улицы Водопроводную, Василия Симоненко, Железнодорожную 2-ю, Светловодскую, Николаевскую, Героев Мариуполя и переулок Василия Симоненко.

Где не будет света 10 сентября

В среду, 10 сентября, с 08:00 до 17:00 отключения охватят улицы Николая Михновского, Светланы Барабаш, Дорогого Семена, Гурбенскую, Садовую, Бобринецкий шлях, а также переулки Гурбенский, Санаторный 1-й, 2-й и 3-й, Профилакторный и Санаторный.

Что стоит знать жителям

Энергетики просят с пониманием отнестись к временным неудобствам: плановые работы повышают надежность электроснабжения. Полный график отключения света в Кировоградской области 9 и 10 сентября со всеми адресами доступен на официальном сайте Кировоградоблэнерго.

Ранее Politeka сообщала, отключение света в Кропивницком с 8 по 10 сентября: опубликован подробный график с адресами.

Как сообщала Politeka, без электричества до 9 часов в день: опубликованы графики отключения света в Кировоградской области на неделю с 7 по 13 сентября.