Авария на подземных коммуникациях временно оставила без воды жителей трёх улиц Житомира. В КП «Житомирводоканал» рассказали, где именно приостановлено водоснабжение и когда его обещают восстановить.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Житомирской области — не единственная тема, которая на этой неделе касается горожан: 8 сентября авария на подземных сетях оставила без воды сразу три улицы Житомира.

Как сообщает Первый житомирский информационный портал, коммунальные службы были вынуждены временно ограничить водоснабжение из-за аварийной ситуации, возникшей на подземных коммуникациях. Подачу воды приостановили, пока специалисты устраняют последствия прорыва.

Какие улицы остались без воды

По информации КП «Житомирводоканал», сейчас без водоснабжения находятся жители трех улиц:

улица Селецкая — на участке от улицы Витрука до площади Смолянской;

улица Огиенко — дома № 7/4, 12 и 14;

улица Лукьяненко — дом № 5.

Ограничения касаются только перечисленных адресов — остальные микрорайоны города продолжают получать воду в обычном режиме. Перечень точных адресов коммунальщики обнародовали, чтобы житомиряне могли заранее спланировать свои дела.

Когда обещают восстановить водоснабжение

Ремонтные бригады уже работают на месте аварии. Подачу воды в дома житомирян обещают восстановить сразу после полного завершения аварийно-восстановительных работ.

Точное время завершения ремонта коммунальщики пока не называют, поскольку все зависит от сложности повреждения труб. О восстановлении водоснабжения КП «Житомирводоканал» обещает сообщить официально.

Что делать, пока нет воды

Жителям перечисленных улиц советуют заранее сделать запас воды для бытовых нужд. После восстановления подачи стоит дать воде стечь несколько минут, поскольку сначала она может идти с примесями ржавчины. Если водоснабжение отсутствует длительное время, можно обращаться в диспетчерскую службу КП «Житомирводоканал».

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