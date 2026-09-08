КП «Житомирводоканал» в следующем году может пересмотреть тариф на водоснабжение и водоотведение — в зависимости от стоимости электроэнергии. Директор предприятия Роман Илик рассказал, при каком условии цены вырастут и сколько сейчас платят житомиряне.

Тарифы на воду в Житомире снова оказались в центре внимания: директор КП «Житомирводоканал» Роман Илик объяснил, будет ли предприятие пересматривать стоимость услуг в 2027 году.

В интервью Житомир.info он отметил, что тариф на водоснабжение и водоотведение в следующем году, возможно, скорректируют — но лишь при определённом условии. «Мы, возможно, будем их корректировать в будущем, если будет резкое повышение стоимости электроэнергии или других составляющих тарифа», — сказал Илик.

В этом году, по словам директора, благодаря дотации городского совета в размере 150 миллионов гривен предприятие вышло на экономически обоснованный тариф: 103 гривны за кубометр для промышленности и 82 гривны для населения. Разницу между этими двумя тарифами покрывает именно город — благодаря этому тариф для жителей остаётся ниже.

В последний раз платёжки житомирян пересматривали летом: 31 июля исполнительный комитет городского совета утвердил новые тарифы, и с августа кубометр воды для населения стоит 82,23 грн с НДС. Централизованное водоснабжение подорожало с 18,264 до 36,930 грн, а водоотведение — с 19,272 до 45,299 грн за кубометр. В целом рост составил 2,2 раза.

На 2027 год планы у предприятия амбициознее: водоканал должен самостоятельно, с «незначительной помощью» городского совета, вести и операционную, и хозяйственную деятельность, а также погашать кредиты. Это может сказаться на финансовой нагрузке и, соответственно, на тарифной политике.

Илик также напомнил, что в законодательстве нет понятия «разные тарифы» — есть отдельно тариф на водоснабжение и тариф на водоотведение. Нацкомиссия длительное время удерживала тариф для населения на уровне 2022 года, однако ни регулятор, ни государство не компенсировали водоканалам накопленные убытки.

Сколько платят житомиряне сейчас

Актуальные тарифы для населения с августа 2026 года следующие:

централизованное водоснабжение — 36,930 грн за кубометр (было 18,264 грн);

централизованное водоотведение — 45,299 грн за кубометр (было 19,272 грн);

вместе — 82,23 грн с НДС за кубометр.

Предыдущее повышение для житомирян было ещё с 1 января 2022 года — тогда стоимость достигла 37,53 грн за кубометр.

Директор подчеркнул, что компенсировать убыточность коммунальных предприятий из городского бюджета — «неправильно», ведь эти средства должны были бы идти на дороги, образование и другие нужды. «Власть не может все доходы города направлять на теплокоммунэнерго и на водоканал», — пояснил он.

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