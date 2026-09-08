Прогноз погоды на неделю в Днепропетровской области с 9 по 15 сентября обещает преимущественно тёплую погоду с максимумом +27° в понедельник, 14 сентября, а в конце недели — кратковременное похолодание до +21° и возможные осадки во вторник, 15 сентября.

Прогноз погоды на прошлую неделю предупреждал о резком перепаде температуры в Днепропетровской области, и вот настала очередь новой недели. С 9 по 15 сентября в регионе будет преобладать тёплая погода, хотя в конце периода синоптики прогнозируют кратковременное похолодание и осадки.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели дневная температура воздуха в Днепропетровской области будет колебаться от +21° до +27°.

В среду, 9 сентября, воздух днём прогреется до +22°, а ночью столбики термометров опустятся до +12°. Небо будет малооблачным, осадков не прогнозируют.

В четверг, 10 сентября, днём ожидается +25°, ночью — +14°. Облачность останется небольшой, без осадков.

В пятницу, 11 сентября, температура днём удержится на отметке +25°, ночью опустится до +15°. Облачность переменная, осадков не будет.

В субботу, 12 сентября, днём +24°, ночью +16°. Небо облачно с прояснениями, дождя синоптики не прогнозируют.

В воскресенье, 13 сентября, воздух прогреется до +25° днём, а ночью не опустится ниже +16°. Облачно с прояснениями, без осадков.

В понедельник, 14 сентября, ожидается пик тепла недели — днём до +27°, ночью +17°. Облачно с прояснениями, осадков не прогнозируют.

Во вторник, 15 сентября, температура днём снизится до +21°, ночью поднимется до +19°. Небо будет облачным, и синоптики прогнозируют возможные осадки.

Таким образом, самым тёплым днём недели станет понедельник, 14 сентября, когда воздух прогреется до +27°, а самым прохладным — вторник, 15 сентября, с дневной температурой +21°. Перепад температур за неделю составляет 6°, а осадки синоптики прогнозируют только во вторник, 15 сентября.

Поскольку большинство дней недели будут тёплыми, жителям Днепропетровской области стоит планировать активные дела на утренние или вечерние часы и иметь при себе воду. Во вторник, 15 сентября, из-за возможных осадков стоит взять зонт и быть осторожными за рулём.

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