Графики отключения света в Чернигове 10 и 11 сентября предусматривают обесточивание десятков улиц в нескольких районах города. Об этом сообщает Черниговоблэнерго на своем официальном сайте.

Графики отключения света в Черниговской области на этой неделе снова обновились — 10 и 11 сентября часть улиц Чернигова останется без электроэнергии.

Как сообщает Черниговоблэнерго, графики отключения света в Чернигове 10 и 11 сентября предусматривают два временных промежутка. 10 сентября с 08:00 до 20:00 без света останутся дачное товарищество «Лелека», а также улицы Набережная и Первая Набережная.

Какие улицы отключат 10 сентября

Основная часть обесточиваний запланирована с 09:00 до 17:00. В это время электроснабжение прекратят на улицах Березовая, Белоусская, Борщова, Вадима Модзалевского, Весенняя, Вишневая, Волковича, Вячеслава Черновола, Элеваторная, Заньковецкой, Ивана Мазепы, Леонида Пашина, Липинского, Любецкая, Новая, Одесская, Памятная, Первомайская, Подлесная, Подусовская, Романа Бжеского, Садовая, Соловьиная, Спортивная, Стародубского полка, Староказарменная, Степана Бандеры, Степная, Теробороны, Транспортная, Трудовая и Харьковская.

Для каждой улицы в графике указаны конкретные номера домов. В частности, на Березовой света не будет в домах 29, 31, 33, 35, 37, 40, 44 и 46, на Белоусской — от 2 до 20, а на Липинского — с 1 по 66.

График на 11 сентября

11 сентября будет действовать аналогичный график, но перечень улиц расширят. К обесточиваниям дополнительно попадут улицы 1-й танковой бригады, Кибальчича, Киевская (дома 93–131), Кольцевая, Космонавтов, Котляревского, Левка Лукьяненко, Михаила Грушевского, Народного руха, Алексея Сенюка, Победы, Северная, Проектный, Сосновая и Яловщина.

Что делать во время отключений

Черниговоблэнерго советует заранее зарядить телефоны и павербанки, а также держать наготове фонарики и свечи. Полный перечень адресов с номерами домов опубликован на официальном сайте компании в разделе графиков отключений.

Ранее Politeka сообщала, почти весь день без электричества: опубликованы графики отключения света в Черниговской области с 4 по 6 сентября.

Также Politeka сообщала, не забудьте зарядить телефоны и павербанки: опубликованы графики отключения света в Черниговской области 3 и 4 сентября.