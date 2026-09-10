МКП «Николаевводоканал» предлагает с 1 октября 2026 года повысить тариф на централизованное водоотведение почти в 2,5 раза — с 16,512 до 41,256 гривны за кубометр с НДС. Предложения и замечания жителей принимают до 16 сентября включительно.

Тариф на водоотведение в Николаеве с 1 октября может вырасти почти в 2,5 раза — МКП «Николаевводоканал» предлагает повысить стоимость централизованного водоотведения с нынешних 16,512 гривны до 41,256 гривны за кубометр с НДС.

О намерении пересмотреть тариф официально сообщили на портале Николаевского городского совета. Объявление «Увеличение тарифа на водоотведение с 01.10.2026» опубликовали 10 сентября 2026 года.

Сколько будут платить за водоотведение

Сейчас тариф составляет 13,76 гривны за кубометр без НДС, или 16,512 гривны с налогом. В «Николаевводоканале» предлагают утвердить новую стоимость на уровне 34,38 гривны без НДС и 41,256 гривны за 1 м³ с НДС.

По сравнению с уровнем, действующим с 1 января 2022 года, тариф увеличится на 24,744 гривны за кубометр — это плюс 249,9%.

Почему тариф пересматривают именно сейчас

Действующие ставки применяются еще с 2022 года и больше не покрывают фактической себестоимости услуги, объясняют на предприятии. За это время заметно выросли расходы на электроэнергию, топливо и материалы, необходимые для обслуживания канализационной сети.

Речь именно о водоотведении — отведении и очистке сточных вод, а не о поставке питьевой воды. Новый тариф, если его утвердят, затронет всех абонентов централизованной системы водоотведения Николаева.

Как подать замечания к новому тарифу

Тариф сейчас находится на стадии обсуждения. Замечания и предложения по предложенной стоимости услуги предприятие принимает в течение семи календарных дней — с 10 по 16 сентября 2026 года включительно.

Письменные обращения принимают по адресу: ул. Пограничная, 161, Николаев, 54055. Электронные предложения можно отправить на почту, указанную в объявлении водоканала, указав в теме письма «Замечания и предложения к тарифам».

Окончательно новую стоимость утвердят только после рассмотрения замечаний жителей — после этого обновленные суммы появятся в платежках николаевцев, ориентировочно с октября 2026 года.

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