В Одессе стартовало открытое пилотное тестирование сети 5G — связь нового поколения уже работает в центральной части города. Средняя скорость достигает 600–700 Мбит/с, а на максимуме превышает 1 Гбит/с.

Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области остаётся среди самых заметных тем региона, однако теперь у одесситов появилась и технологическая новость: в городе стартовало открытое пилотное тестирование сети 5G. Связь нового поколения уже работает в центральной части Одессы.

О запуске 5G сообщила Минцифры. Одесса стала пятым городом пилотного проекта после Львова, Бородянки, Харькова и Киева. Тестирование проходит в открытом режиме — абонент с совместимым смартфоном может подключиться без смены тарифа.

Скорость новой связи заметно выше, чем у 4G. В среднем 5G в Одессе выдаёт 600–700 Мбит/с, а на пике превышает 1 Гбит/с. Во время предыдущих тестов в подключённых городах максимальная скорость на базовой станции под нагрузкой достигала почти 2 Гбит/с.

Технология также разгружает действующие LTE-сети: часть трафика переходит на 5G, поэтому связь остаётся стабильной даже в местах большого скопления людей. За время испытаний во Львове, Бородянке, Харькове и Киеве к сети 5G присоединились более 1,5 миллиона уникальных клиентов.

Как подключиться к 5G в Одессе

Обычно смартфон подключается к 5G автоматически, как только оказывается в зоне покрытия. Если значок сети не появился на экране, стоит выполнить несколько простых шагов.

Проверить настройки в разделе «Сотовые данные» или «Мобильная сеть» и убедиться, что 5G включён.

Обновить операционную систему смартфона до последней версии.

Выключить режим экономии заряда и экономии трафика — они могут блокировать 5G.

Включить и выключить «Режим полёта» или перезагрузить устройство для повторной регистрации в сети.

Как проверить готовность SIM-карты

Для клиентов Vodafone дополнительно подключать услугу не нужно: трафик в сети 5G тарифицируется так же, как и в 4G, согласно актуальному тарифу пользователя. Если SIM-карта поддерживает 4G, она будет работать и в 5G — понадобится лишь совместимый смартфон. Проверить готовность SIM-карты и смартфона можно USSD-командой *222#.

Ранее Politeka сообщала, бесплатное жильё для ВПЛ в Одесской области: где обустроят квартиры с мебелью и техникой.

Также Politeka сообщала, синоптики предупредили о дождях: прогноз погоды на неделю в Одесской области с 10 по 16 сентября.