Денежная помощь для ВПЛ в Кировоградской области предоставляется по программе УВКБ ООН, которая с апреля 2026 года работает по новому подходу «Денежная помощь по приоритетам». Сумма выплаты зависит от категории уязвимости — от 2 000 грн в месяц до 12 300 грн на человека.

Денежная помощь для ВПЛ в Кировоградской области доступна через программу УВКБ ООН, которая с апреля 2026 года перешла от многоцелевой денежной помощи к подходу «Денежная помощь по приоритетам». Кировоградская область входит в перечень 17 регионов, где работают центры регистрации партнеров организации.

Кто и сколько может получить

Размер выплаты зависит от категории уязвимости. Наибольшую сумму — 12 300 грн на человека — предусмотрено для эвакуированных из опасных прифронтовых громад и временно оккупированных территорий (ГДП 2), а также пострадавших от обстрелов (ГДП 3): это единовременная выплата, рассчитанная на 3 месяца.

Жителям прифронтовых территорий в пределах 0–50 км от линии фронта или украинско-российской границы доступна ГДП 1 — 10 800 грн на человека, сроком на 6 месяцев, с возможностью получить всю сумму одним платежом.

Для наиболее уязвимых ВПЛ, которые находятся в перемещении более 6 месяцев и имеют право на государственную помощь на проживание, но не могут ее получить (ГДП 4), предусмотрено 2 000 грн в месяц на взрослого и 3 000 грн в месяц на ребенка или человека с инвалидностью. Такую помощь предоставляют только по направлению — УВКБ ООН прямую регистрацию не проводит.

Как оформить выплату

Как сообщает УВКБ ООН, соответствующие домохозяйства проходят собеседование с партнерами в центрах регистрации. Вместе с тем можно подать онлайн-заявку в очереди через форму на сайте r2p.org.ua и выбрать ближайший пункт регистрации.

Какие документы нужны

При регистрации с собой нужно иметь:

налоговый номер;

паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность;

справку ВПЛ (при наличии);

iBAN гривневого банковского счета главного заявителя;

свидетельства о рождении детей;

документ об опекунстве (при необходимости);

медицинское заключение при наличии инвалидности или заболевания.

Отдельные выплаты предусмотрены и для лиц, которые вернулись к месту постоянного проживания в течение последних 12 месяцев и проживают там непрерывно не менее 3 месяцев: им предоставляют 3 600 грн в месяц в течение 3 месяцев — всего 10 800 грн одним платежом.

Ранее Politeka сообщала, помощь ветеранам в Кировоградской области: кто и как может получить бесплатные консультации.

Также Politeka сообщала, новые отключения света в Кировоградской области 9 и 10 сентября: опубликован список улиц и график.

Как сообщала Politeka, плюс 1200 грн к ежемесячным выплатам: кто из пенсионеров получит доплаты в Кировоградской области.