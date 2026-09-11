Внутренне перемещенные лица, проживающие в Запорожье и громадах области, могут рассчитывать на помощь с ремонтом жилья по программе «Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине V». Об условиях участия рассказали в благотворительном фонде «Каритас Запорожье».

Помощь для переселенцев в Запорожье продолжает расширяться — на этот раз внутренне перемещенные лица могут получить поддержку с ремонтом жилья. О деталях программы «Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине V» рассказали в благотворительном фонде «Каритас Запорожье».

Для переселенцев переезд в новое жилье не всегда означает, что помещение сразу готово для комфортного проживания. Часто нужно заменить окна и двери, отремонтировать крышу или выполнить сантехнические работы. Именно на такие нужды направлена программа.

Что покрывает программа

Подрядные организации выполняют различные виды работ в зависимости от потребностей конкретного жилья: меняют старые окна и двери, ремонтируют кровлю, проводят сантехнические работы. В прошлом году в Запорожье и области в рамках программы отремонтировали 52 помещения для внутренне перемещенных лиц.

В этом году программу продолжили. Сейчас помощь с ремонтом предоставляют в Запорожье, а также в Петро-Михайловской, Вольнянской и Широковской громадах. В части домов ремонт уже идет или почти завершен, в других — продолжается регистрация и подготовка к работам.

Специалисты программы контролируют качество выполнения работ. На прошлой неделе инженеры совершили мониторинговый визит в Петро-Михайловскую громаду: проверили выполненные работы, сделали контрольные замеры и пообщались с жильцами. Постоянный контакт с людьми, по словам «Каритас Запорожье», важен, чтобы своевременно реагировать на замечания по качеству ремонта.

Кто может получить помощь

Претендовать на участие могут внутренне перемещенные лица, проживающие в собственном жилье, в арендованном помещении или в жилье, предоставленном бесплатно. При этом семья должна относиться к одной из уязвимых категорий или иметь низкий доход.

При отборе учитывают несколько факторов: состав семьи, наличие документов на жилье, возможность самостоятельно выполнить необходимый ремонт, а также то, получала ли семья подобную помощь ранее.

Куда обращаться

Подробную консультацию по участию в программе можно получить по номеру 067-117-82-12. Также работает информационная линия 0-800-336-734 — обращаться можно в будние дни с 10:00 до 16:00.

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