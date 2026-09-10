В пятницу, 11 сентября, в Украине не планируется введение графиков отключения электроэнергии — граждане будут со светом в течение всех суток. Об этом сообщила пресс-служба «Укрэнерго».

Графики отключения света в Черкасской области на этой неделе действуют по отдельному графику облэнерго, а в целом по Украине на пятницу, 11 сентября, никаких мер ограничения потребления не планируется. Об этом сообщила пресс-служба «Укрэнерго».

«11 сентября применение мер ограничения потребления не планируется», — заверили энергетики. То есть украинцы будут обеспечены электроэнергией в течение всех суток без отключений по национальным графикам.

В то же время в компании призвали перенести использование мощных электроприборов на дневные часы — с 10:00 до 16:00. «Пожалуйста, потребляйте электроэнергию рационально», — добавили в «Укрэнерго». Это помогает сбалансировать энергосистему, которая до сих пор восстанавливается после российских обстрелов.

Что известно о состоянии энергосистемы

В последнее время энергетическая инфраструктура Украины неоднократно подвергалась атакам. В частности, 29 августа утром российские оккупанты ударили по энергообъектам Николаевщины ударными беспилотниками типа Shahed. В результате значительная часть людей осталась без света.

Несмотря на это, система выстояла, и на 11 сентября дефицита, который требовал бы общенациональных отключений, не прогнозируют. Ранее в правительстве отмечали, что в 2026 году более 880 миллионов гривен грантовых средств направят на внедрение современных систем STATCOM и их физическую защиту — это должно усилить устойчивость энергосистемы после российских атак.

Как уменьшить нагрузку на сеть

Чтобы снизить риск аварийных отключений, энергетики советуют придерживаться простых правил: включать стиральную машину, бойлер и электроплиту днем (с 10:00 до 16:00), выключать свет в пустых комнатах и не оставлять технику в режиме ожидания.

Напомним, Евросоюз планирует почти втрое увеличить мощности хранения энергии к 2030 году. Это поможет эффективнее использовать электроэнергию, произведенную из солнца и ветра, уменьшить зависимость от ископаемого топлива и стабилизировать цены на электроэнергию.

Ранее Politeka сообщала, не забудьте зарядить павербанки: стало известно об отключении света в Чернигове 11 и 12 сентября.

Также Politeka сообщала, света не будет с утра до вечера: опубликованы графики отключения в Кировоградской области 11 и 12 сентября.