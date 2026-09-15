КП «Теплоснабжение города Одессы» обнародовало обоснование новых тарифов на тепловую энергию на сезон 2026–2027 годов. В последний раз цены на отопление в городе менялись еще до полномасштабной войны.

Пока в Одессе продолжается развертывание сети 5G нового поколения, в коммунальной сфере города назревает важное изменение: КП «Теплоснабжение города Одессы» обнародовало обоснование новых тарифов на тепловую энергию на сезон 2026–2027 годов.



Об этом сообщили в КП "Теплопостачання міста Одеси".

В последний раз тариф на отопление для жителей Одессы корректировали еще до полномасштабной войны: цены зафиксированы с 24 февраля 2022 года. Теперь, как сообщает КП «Теплоснабжение города Одессы», предприятие подготовило обновленные расчеты стоимости производства, транспортировки и поставки тепловой энергии.

В документе речь идет о пересмотре тарифов на тепловую энергию и услуги по ее поставке. Ознакомиться с проектом новых расчетов жители могут на официальном сайте предприятия teplo.od.ua. При этом сами цены пока остаются на уровне февраля 2022 года — ни о каком автоматическом подорожании речь не идет.

На предприятии напоминают: во время действия военного положения продолжает действовать мораторий на повышение тарифов на отопление. Он закреплен Законом Украины №2479-IX «Об особенностях регулирования отношений на рынке природного газа и в сфере теплоснабжения во время действия военного положения». Поэтому пересмотр стоимости отопления станет возможным только после соответствующих решений на государственном уровне.

Как подать замечания к новым тарифам

Жители Одессы могут присоединиться к обсуждению проекта. Замечания и предложения принимаются в течение 7 календарных дней с момента обнародования обоснования.

Подать их можно письменно по адресу: 65029, г. Одесса, ул. Мечникова, 1а, или отправить электронное письмо на office@teplo.od.ua. В теме письма нужно указать «Замечания и предложения к тарифам».

Итак, вероятное повышение тарифов на отопление в Одессе пока остается на стадии проекта: сначала идет сбор замечаний от жителей, а сам пересмотр цен возможен только после отмены действующего моратория и утверждения новых расчетов.

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