Во Львовской области ветераны войны и члены их семей могут бесплатно отдохнуть в санатории, отеле или на базе отдыха — стоимость компенсирует местный бюджет. Максимальная сумма возмещения — 15 000 гривен на одного человека.

Бесплатное питание во Львовской области — не единственная программа поддержки, которой могут воспользоваться жители региона. Ветераны войны и члены их семей имеют право на бесплатный семейный отдых, стоимость которого компенсируется из местного бюджета согласно утвержденному Порядку.

Максимальная сумма возмещения составляет 15 000 гривен на одного человека. Участники программы могут самостоятельно выбрать санаторий, отель или базу отдыха, готовые работать по этой программе, — таких заведений на Львовщине немало.

Какие нужны документы

Для оформления следует подготовить заявление в произвольной форме, указав название и адрес заведения отдыха. К нему прилагают паспорт гражданина Украины или ID-карту с выпиской о регистрации места жительства, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН), а также удостоверение, подтверждающее статус участника боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны или иной документ о непосредственном участии в боевых действиях либо мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны.

Если заявитель — внутренне перемещенное лицо, зарегистрированное на Львовщине, дополнительно подают справку ВПЛ. Для отдыха вместе с семьей нужны документы членов семьи: свидетельство о браке (для мужа или жены), свидетельства о рождении детей, а также паспорта и ИНН взрослых родственников, которые едут вместе. В подразделении соцзащиты советуют уточнять, нужны ли дополнительные справки в зависимости от категории заявителя.

Как оформить отдых

Обращаться нужно в структурное подразделение социальной защиты населения по месту регистрации. После согласования оформляют трехсторонний договор между заявителем, выбранным заведением отдыха и подразделением соцзащиты. Договор подписывают в трех экземплярах — по одному для каждой из сторон.

Оплату проводят непосредственно из бюджета на счет заведения отдыха, поэтому ветерану не нужно платить заранее или ждать перечисления на собственную банковскую карту. Если стоимость путевки превышает 15 000 гривен или выбраны улучшенные условия проживания, разницу оплачивает сам ветеран.

Продолжительность и конкретные даты отдыха определяются условиями договора, а воспользоваться программой можно один раз в течение календарного года. После завершения отдыха заведение в течение трех рабочих дней подает в местный совет акт предоставленных услуг для проведения расчетов. О программе бесплатного семейного отдыха сообщает "Голос Бущины".

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