В Харьковской области отменили решение о переселении 50 внутренне перемещенных лиц, проживающих в месте временного проживания. Благодаря вмешательству Уполномоченного по правам человека люди останутся в своем приюте.

Жилье для переселенцев в Харьковской области удалось отстоять — в регионе отменили решение о переселении 50 внутренне перемещенных лиц, которые проживают в месте временного проживания. Теперь люди смогут остаться в приюте, который стал для них новым домом после вынужденного переезда.

О ситуации стало известно после того, как переселенцы обратились к Уполномоченному Верховной Рады по правам человека. Они не хотели снова оставлять крышу над головой, поэтому попросили защиты от очередного переезда.

Как сообщает UA.NEWS, представители Уполномоченного в Харьковской области выехали непосредственно к жителям места временного проживания, пообщались с ними и выяснили все обстоятельства ситуации. Это позволило оценить, насколько оправданным было решение о переселении.

Далее вопрос проработали совместно Офис Омбудсмена, Министерство социальной политики, семьи и единства Украины и Харьковская областная военная администрация. В результате решение о переселении отменили — все 50 ВПЛ смогут остаться в своем нынешнем месте временного проживания.

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркнул, что государственные органы должны учитывать реальные жизненные обстоятельства людей, особенно тех, кто уже был вынужден оставить собственный дом из-за войны. По его словам, вместо формального подхода необходимо искать решения, обеспечивающие защиту прав переселенцев.

Что делать, если ВПЛ угрожают выселением

Практика этого случая в Харьковской области показывает, что решение о переселении не является окончательным. Если переселенцам сообщают о необходимости покинуть место временного проживания, стоит действовать так:

получить письменное решение или уведомление о переселении и выяснить его основания;

обратиться к Уполномоченному Верховной Рады по правам человека — через горячую линию, электронную почту или регионального представителя;

параллельно сообщить местному органу социальной защиты населения и областной военной администрации;

зафиксировать все обстоятельства: с кем общались, какие документы получили.

В этой ситуации именно обращение к Омбудсмену стало решающим — после проверки на месте и совместной работы с профильным министерством и ОВА людей оставили в приюте.

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