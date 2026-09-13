Повышение тарифов на коммунальные услуги в Закарпатской области: исполнительный комитет Свалявского горсовета утвердил новые цены на воду, а вот тариф на вывоз мусора не поддержал.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Закарпатской области продолжается: на заседании 11 сентября исполнительный комитет Свалявского городского совета утвердил новые цены на водоснабжение и водоотведение, а вот поднять тариф на вывоз мусора голосов не хватило.

Как сообщает Svaliava.net, с 1 октября 2026 года тарифы на водоснабжение составят 48,60 грн, а на водоотведение — 61,98 грн за 1 кубометр с НДС.

В то же время для категории «население» Свалявской общины предусмотрели отдельный механизм поддержки. Как пояснил и.о. начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Виталий Грига, для людей тарифы установят ниже экономически обоснованного уровня, а разницу возместят из бюджета Свалявской территориальной общины.

Поэтому окончательный тариф для населения на водоснабжение составит 34,02 грн, на водоотведение — 43,39 грн за кубометр. «Новые тарифы начнут действовать с 1 октября 2026 года», — добавил чиновник.

Что касается тарифа на управление бытовыми отходами — его планировали повысить с 276 грн до 385,72 грн за кубический метр мусора, однако проект решения не набрал достаточного количества голосов членов исполкома. Поэтому эта плата пока остается неизменной.

Кто сколько будет платить с 1 октября

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Закарпатской области касается прежде всего абонентов Свалявской общины. Для населения новые цены будут выглядеть так:

водоснабжение — 34,02 грн за 1 кубометр;

водоотведение — 43,39 грн за 1 кубометр.

Экономически обоснованный тариф для других потребителей составляет 48,60 грн и 61,98 грн соответственно, но для жителей часть разницы компенсирует бюджет общины. Тариф на вывоз мусора остается на уровне 276 грн за кубометр.

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