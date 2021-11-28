Hyundai i30 N зайняв своє місце серед кращих хетчбеків в світі ще чотири роки тому, в 2021 він не послабив позиції.

Про це повідомляє автопортал "motor1.com".

Hyundai i30 N 2022 буде використовувати нову 8-ступінчасту коробку передач з подвійним зчепленням.

Hyundai i30 N отримав 2,0-літровий двигун з турбонаддувом, який видає 271 кінську силу.

Потужний двигун Hyundai i30 N поєднується або з 6-ступінчастою механічною коробкою передач, або з новою 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач з подвійним зчепленням.

Представництво Hyundai заявляє, що новий 8-ступінчастий двигун з подвійним зчепленням може розвинути швидкість 80-120 км / год за 3,3 секунди.

Оновлений режим дозволяє збільшити потужність.

"Що стосується динаміки руху, I30N зробив гігантський стрибок у порівнянні зі своїм попередником. У будь - якому випадку 0-100 для більшості з них-відстій. 100-200 є значним оновленням у порівнянні зі своїм попередником, а також наближається до 8 GTI Clubsport в небезпечній близькості. Я вважаю, що завдяки DCT Hyundai тепер також буде цікавий багатьом водіям GTI. Оскільки I30N конкурує зі звичайним GTI за ціною, Ви отримуєте тут майже неперевершене співвідношення ціна / якість, за умови, що ви готові піти на деякі компроміси в інтер'єрі"," Це стосується всіх останніх автомобілів, які працюють з ними. До того ж я в захваті від цієї машини!Відмінна робота .. Відмінний автомобіль від заводу Hyundai N Motorsport" - кажуть автолюбителі.

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