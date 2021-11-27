У нього приголомшлива динаміка, але...

Під час тест-драйву новий Volkswagen Golf R розчарував, незважаючи на приголомшливу динаміку.

Про це пишуть на порталі motortrend.com

У динамічному плані Golf R називають найкращим з усієї лінійки Golf, він має найпотужніший 2,0-літровий двигун серії EA888, який тепер розвиває потужність 315 к.с. і крутний момент 280-295 фунт-футів.

Підтримкою двигуна є нова повнопривідна система 4Motion, задній міст з електромеханічним управлінням крутним моментом і більш потужні гальма, ніж у попередньої моделі.

Новий Golf R відмінно почуває себе на звивистих і дуже вузьких дорогах. Чіпке зчеплення з дорогою, героїчні гальма і незворушна система повного приводу дозволяє врізатися в повороти, проходити їх і виходити з них.

У Golf R також прекрасні гальма.

Однак у Volkswagen є недоліки, добре приховані в своєму інтер'єрі. До них відноситься нова система клімат-контролю та інформаційно-розважальна система. Проблема в тому, що кнопки розташовані внизу у вентиляційних отворів і сенсу в них немає. Також не працюють регулятори температури і гучності безпосередньо під екраном. Прості завдання, такі як зміна температури, розчарували тестувальників.

Крім того, ємнісні сенсорні кнопки размещенф на рульовому колесі, що дуже незручно.

Початкова вартість авто 44 640 доларів з механічною коробкою передач і 45 440 доларів автомат.

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