Hyundai Tucson 2022 року буде найпопулярнішою в лінійці позашляховиків автовиробника.

Про це повідомляє jdpower.com.

Hyundai Tucson 2022 року пропонує поєднання практичності, безпеки і технологій за ціною, яку важко перевершити. Новий дизайн для 2022 модельного року не тільки збільшить розміри Tucson Hyundai, але і збільшить внутрішній простір і додасть технологій.

Нові силові агрегати ще більше підвищать привабливість компактного позашляховика.

Hyundai Tucson 2022 року буде мати два нових варіанти гібридної трансмісії-повний гібрид і гібрид, що підключається -приєднаються до версії двигуна внутрішнього згоряння (ДВС) Tucson.

У порівнянні з Hyundai Tucson, що працює на двигунах внутрішнього згоряння, новий гібрид Hyundai Tucson 2022 року, про який йде мова в цьому огляді, підвищує економічність і продуктивність завдяки наступним оновленням:

1,6-літровий 4-циліндровий газовий двигун з турбонаддувом і прямим уприскуванням палива

Один електродвигун

Потужність комбінованої системи становить 226 кінських сил

Літій-іонний гібридний акумулятор потужністю 64 кВт з ємністю 1,49 кВт * год

Стандартний повний привід (AWD)

Новий гібрид Tucson випускається в трьох комплектаціях: Blue, SEL Convenience і добре оснащений Limited.

Ціни варіюються від 30 235 доларів США до 38 535 доларів США.

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