Mazda CX-30 запозичила свій стиль, дизайн інтер'єру і силову установку у седана Mazda3 і хетчбека, а також додала злегка підняту підвіску, яка надає новинці вид позашляховика.

Про це повідомляє "caranddriver.com".

Mazda CX-30 маючи 2,5-літровий чотирициліндровий двигун, що забезпечує достатню потужність і може бути оснащений як переднім, так і повним приводом.

Mazda CX-30 також має набагато потужніший 2,5-літровий двигун з турбонаддувом. - є додатковим і поставляється в стандартній комплектації з повним приводом.

Всередині Mazda CX-30 - майже преміальний салон, який повинен дати більш дорогим конкурентам, таким як Audi Q3 і BMW X1.

Mazda також пропонує безліч стандартних функцій допомоги водієві-якщо ви наполягаєте на малолітражному позашляховику в порівнянні з седаном або хетчбеком аналогічної ціни, Mazda CX-30 займе перше місце у вашому списку покупок.

На другому курсі Mazda CX-30 практично не внесла в нього ніяких змін, крім того, що зробила Apple CarPlay і Android Auto стандартними функціями. Mazda також оголосила про додавання додаткового 2,5-літрового двигуна з турбонаддувом потужністю 250 к. с.

"Заліково виглядає. Такі машинки розбавляють побут. Спасибі"," Сьогодні їхав в такій по трасі, дуже впевнено тримає дорогу, досить таки комфортне авто, салон зроблений зі смаком, нічого зайвого"," У цьому класі з конкурентів subaru xv гібрид мій вибір Краще повний привід, місця ззаду більше, Підвіска краще на наших дорогах, швидше, економічніше. Хоч і дорожче"," Замість базової CX - 30 цікавіше і прагматичніше взяти щось інше в більш жирній комлектації, наприклад, Сузукі Вітрау. На одному з каналів їх якраз порівнювали і було питання по комплектаціях і цінами. Тобто топова Вітара на повному приводі і з турбо-мотором буде з великим запасом базову Мазду "об'їжджати" за сумою балів", - сперечаються користувачі Мережі в коментарях до новини.

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