Зовнішній вигляд Mitsubishi Outlander як і раніше буде в строгому стилі, але передня частина помітно змінилася, передає "kfz10.de".
Наслідуючи приклад молодших позашляховиків ASX і Eclipse Cross, новий Mitsubishi Outlander отримав багаторівневу оптику.
Основні блоки фар новго Mitsubishi Outlander розміщені в бічних нішах бампера, а над ними встановлені окремі вузькі секції з ходовим світлом і датчиком напрямку руху. Це розташування, як повідомляється, забезпечує кращу видимість для водіїв і пішоходів.
50-річна Орбакайте показала, як виглядає єдина внучка Пугачової: "Перетворюється в..."
Кравець з "Квартал 95" звернулася до українців за допомогою і розповіла сумні подробиці: "Плачу..."
Притула, Кот і Мішина перервали виступ самовпевненого учасника "Україна має талант": "Ви нас кинули"
"Їм потрібно бути разом": що об'єднує Свічкоренко і відкинуту "Холостяком" Юлю "Зайку"
Молода дружина Віктора Павлика зняла його в ліжку: "Просто неможливо..."
Мультимедійний екран, прикріплений до верхньої частини панелі, виконаний у форматі планшета, який окремо стоїть. Його діагональ в дорогих комплектаціях становить дев'ять дюймів, в тих, що дешевше - сім.
Комбінація приладів Mitsubishi Outlander аналогова (з циферблатами і 7-дюймовим дисплеєм посередині) або повністю цифрова (розмір 12,3 дюйма), в залежності від рівня оснащення.
Дорогі версії також мають 10,8-дюймовий проекційний екран.
До слова, Nissan Rogue 2022 року складе конкуренцію популярної Toyota Rav4: що відомо про кросовер.
Раніше Politeka повідомляла, Nissan Juke кардинально зміниться в 2022 році: як буде виглядати компактний кросовер.
Також Politeka писала, що Suzuki Vitara 2022 року поєднує в собі можливості кросовера і джипа: фото оновленого "японця".