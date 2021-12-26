Mitsubishi Outlander 2022 року знаходиться в третьому поколінні цілих дев'ять років, але незабаром автомобіль нового покоління нарешті дебютує.

Зовнішній вигляд Mitsubishi Outlander як і раніше буде в строгому стилі, але передня частина помітно змінилася, передає "kfz10.de".

Наслідуючи приклад молодших позашляховиків ASX і Eclipse Cross, новий Mitsubishi Outlander отримав багаторівневу оптику.

Основні блоки фар новго Mitsubishi Outlander розміщені в бічних нішах бампера, а над ними встановлені окремі вузькі секції з ходовим світлом і датчиком напрямку руху. Це розташування, як повідомляється, забезпечує кращу видимість для водіїв і пішоходів.

Мультимедійний екран, прикріплений до верхньої частини панелі, виконаний у форматі планшета, який окремо стоїть. Його діагональ в дорогих комплектаціях становить дев'ять дюймів, в тих, що дешевше - сім.

Комбінація приладів Mitsubishi Outlander аналогова (з циферблатами і 7-дюймовим дисплеєм посередині) або повністю цифрова (розмір 12,3 дюйма), в залежності від рівня оснащення.

Дорогі версії також мають 10,8-дюймовий проекційний екран.

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