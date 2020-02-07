Підліткове кохання призводить до великих проблем — батькам потрібно вчасно вжити заходів.

Факти про сексуальну поведінку сучасних підлітків можуть лякати. А деякі речі викликають у батьків справжній жах.

Обміркуйте наступне:

Майже половина підлітків у старшій школі вже мали перший статевий контакт.

у старшій школі вже мали перший статевий контакт. Середньостатистична дівчинка має перший статевий контакт в останньому класі школи, середньостатистичний юнак має перший статевий контакт на початку старшої школи.

має перший статевий контакт в останньому класі школи, середньостатистичний має перший статевий контакт на початку старшої школи. Більше сорока з сотні молодих дівчат завагітніють до досягнення свого двадцятиріччя.

до досягнення свого двадцятиріччя. Більше десяти з сорока підлітків, у яких був статевий контакт, заразилися інфекцією , яка передається статевим шляхом.

, яка передається статевим шляхом. Найбільш швидко зростаюча група людей, які заражені ВІЛ (вірусом, який призводить до СНІД), це молоді люди віком від п'ятнадцяти до двадцяти чотирьох років.

Це не просто речі, які відбуваються з чужими дітьми, і це не просто статистика. Тут кожна цифра являє собою справжнього живого підлітка і його сім'ю або її сім'ю перед обличчям складних проблем, які змінюють життя. Дев'яносто зі ста підлітків експериментують із сексуальною поведінкою.

Пропоную вам невеликий опитувальний тест про те, як ви спілкуєтеся з підлітками на тему сексуальності. Поставте галочку для кожної теми, на яку ви вже розмовляли зі своїм підлітком.

Чи обговорювали ви з вашим підлітком наступні теми:

Побачення?

Утримання від статевих контактів?

Контрацепція?

Презервативи?

Межі сексуальних відносин?

Ваші цінності щодо сексуальної поведінки до

шлюбу?

ВІЛ/СНІД?

Любов?

Шлюб?

Сексуальне задоволення? Оргазм?

Сексуальні домагання?

Згвалтування на побаченні?

Сексуальна орієнтація?

Алкоголь, наркотики і секс?

Що робити, якщо він або вона обмірковують вступ у статеві відносини?

Що робити, якщо вона думає, що вагітна або заразилася статевою інфекцією.

Ваші надії на майбутнє?

Образ сексуальності, як його підносять у ЗМІ?

Ваші релігійні переконання з приводу сексуальності?

Важливі риси в романтичному партнері?

Які відносини повинні зв'язувати людей перед тим, як вони вирішать зайнятися сексом?

Поставте собі один бал за кожний зазначений пункт.

18-23 бали. Вітаю! Ви той батько, який вже активно спілкується зі своїм підлітком на тему сексуальності.

11-17 балів. Ви почали спілкуватися зі своєю дитиною на важливі теми сексуальності. Згодом ви станете профі.

Менше 10 балів. Не переживайте, у вас ще є час. Тим більше, що ви вже зробили перші кроки, прочитавши цей матеріал.

Олександр Павлович Погиба