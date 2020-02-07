Підліткове кохання призводить до великих проблем — батькам потрібно вчасно вжити заходів.

Факти про сексуальну поведінку сучасних підлітків можуть лякати. А деякі речі викликають у батьків справжній жах.

Обміркуйте наступне:

  • Майже половина підлітків у старшій школі вже мали перший статевий контакт.
  • Середньостатистична дівчинка має перший статевий контакт в останньому класі школи, середньостатистичний юнак має перший статевий контакт на початку старшої школи.
  • Більше сорока з сотні молодих дівчат завагітніють до досягнення свого двадцятиріччя.
  • Більше десяти з сорока підлітків, у яких був статевий контакт, заразилися інфекцією, яка передається статевим шляхом.
  • Найбільш швидко зростаюча група людей, які заражені ВІЛ (вірусом, який призводить до СНІД),   це молоді люди віком від п'ятнадцяти до двадцяти чотирьох років.

Це не просто речі, які відбуваються з чужими дітьми, і це не просто статистика. Тут кожна цифра являє собою справжнього живого підлітка і його сім'ю або її сім'ю перед обличчям складних проблем, які змінюють життя. Дев'яносто зі ста підлітків експериментують із сексуальною поведінкою.

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Пропоную вам невеликий опитувальний тест про те, як ви спілкуєтеся з підлітками на тему сексуальності. Поставте галочку для кожної теми, на яку ви вже розмовляли зі своїм підлітком.

Чи обговорювали ви з вашим підлітком наступні теми:

  • Побачення?
  • Утримання від статевих контактів?
  • Контрацепція?
  • Презервативи?
  • Межі сексуальних відносин?
  • Ваші цінності щодо сексуальної поведінки до
  • шлюбу?
  • ВІЛ/СНІД?
  • Любов?
  • Шлюб?
  • Сексуальне задоволення? Оргазм?
  • Сексуальні домагання?
  • Згвалтування на побаченні?
  • Сексуальна орієнтація?
  • Алкоголь, наркотики і секс?
  • Що робити, якщо він або вона обмірковують вступ у статеві відносини?
  • Що робити, якщо вона думає, що вагітна або заразилася статевою інфекцією.
  • Ваші надії на майбутнє?
  • Образ сексуальності, як його підносять у ЗМІ?
  • Ваші релігійні переконання з приводу сексуальності?
  • Важливі риси в романтичному партнері?
  • Які відносини повинні зв'язувати людей перед тим, як вони вирішать зайнятися сексом?
  • Поставте собі один бал за кожний зазначений пункт.

дети родители

18-23 бали. Вітаю! Ви той батько, який вже активно спілкується зі своїм підлітком на тему сексуальності.
11-17 балів. Ви почали спілкуватися зі своєю дитиною на важливі теми сексуальності. Згодом ви станете профі.
Менше 10 балів. Не переживайте, у вас ще є час. Тим більше, що ви вже зробили перші кроки, прочитавши цей матеріал.

Олександр Павлович Погиба