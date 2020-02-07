Підліткове кохання призводить до великих проблем — батькам потрібно вчасно вжити заходів.
Факти про сексуальну поведінку сучасних підлітків можуть лякати. А деякі речі викликають у батьків справжній жах.
Обміркуйте наступне:
- Майже половина підлітків у старшій школі вже мали перший статевий контакт.
- Середньостатистична дівчинка має перший статевий контакт в останньому класі школи, середньостатистичний юнак має перший статевий контакт на початку старшої школи.
- Більше сорока з сотні молодих дівчат завагітніють до досягнення свого двадцятиріччя.
- Більше десяти з сорока підлітків, у яких був статевий контакт, заразилися інфекцією, яка передається статевим шляхом.
- Найбільш швидко зростаюча група людей, які заражені ВІЛ (вірусом, який призводить до СНІД), це молоді люди віком від п'ятнадцяти до двадцяти чотирьох років.
Це не просто речі, які відбуваються з чужими дітьми, і це не просто статистика. Тут кожна цифра являє собою справжнього живого підлітка і його сім'ю або її сім'ю перед обличчям складних проблем, які змінюють життя. Дев'яносто зі ста підлітків експериментують із сексуальною поведінкою.
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Пропоную вам невеликий опитувальний тест про те, як ви спілкуєтеся з підлітками на тему сексуальності. Поставте галочку для кожної теми, на яку ви вже розмовляли зі своїм підлітком.
Чи обговорювали ви з вашим підлітком наступні теми:
- Побачення?
- Утримання від статевих контактів?
- Контрацепція?
- Презервативи?
- Межі сексуальних відносин?
- Ваші цінності щодо сексуальної поведінки до
- шлюбу?
- ВІЛ/СНІД?
- Любов?
- Шлюб?
- Сексуальне задоволення? Оргазм?
- Сексуальні домагання?
- Згвалтування на побаченні?
- Сексуальна орієнтація?
- Алкоголь, наркотики і секс?
- Що робити, якщо він або вона обмірковують вступ у статеві відносини?
- Що робити, якщо вона думає, що вагітна або заразилася статевою інфекцією.
- Ваші надії на майбутнє?
- Образ сексуальності, як його підносять у ЗМІ?
- Ваші релігійні переконання з приводу сексуальності?
- Важливі риси в романтичному партнері?
- Які відносини повинні зв'язувати людей перед тим, як вони вирішать зайнятися сексом?
- Поставте собі один бал за кожний зазначений пункт.
18-23 бали. Вітаю! Ви той батько, який вже активно спілкується зі своїм підлітком на тему сексуальності.
11-17 балів. Ви почали спілкуватися зі своєю дитиною на важливі теми сексуальності. Згодом ви станете профі.
Менше 10 балів. Не переживайте, у вас ще є час. Тим більше, що ви вже зробили перші кроки, прочитавши цей матеріал.
Олександр Павлович Погиба